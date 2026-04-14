$!Denuncian fuga de aguas negras en la colonia Ramón F. Iturbe, en Mazatlán; advierten bloqueos

Miles de litros de aguas pestilentes que corren por varias cuadras desde la calle Salvador Robles Quintero hasta la Juan Pablo emanada de una alcantarilla ubicada entre las calles Francia y Portugal de la colonia Ramón F. Iturbe, que no ha sido reparada por el ayuntamiento, por más que los vecinos afectados la han denunciado por el riesgo de contaminación y enfermedades expuestos a diario, sin ser escuchados por la Jumapam y Obras Públicas y solo se tiran la “bolita” sin repararla. Agustín Hernández, uno de los vecinos afectados, explicó que desde que repusieron la línea de conducción del drenaje y las tomas domiciliarias y nadie supervisó a la constructora del tipo de obras que estaban realizándose mal y estás son las consecuencias. Agregó que a más del año, la Jumapam ejecutó está obra, y que al parecer, lo hicieron sin supervisión de personas especializadas y ahora están culpando a las familias para cobrarles hasta 9 mil pesos por reparar las tomas que ellos dejaron mal.







Incluso, agregó que la avenida Robles Quintero tenía una pendiente que bajaba al arroyo y con las obras se lo quitaron y ahora se anega con las lluvias. “Ya tiene meses y viene con Jumapam a romper y nomás es esa, son varias, que no quedaron conectadas bien desde que cambiaron toda la línea de que conduce el drenaje y Jumapam lo cambió”. “Cambiaron todas las líneas viejas y metieron líneas nuevas. Pero no quedó nada bien. Los tubos que estaban en la línea principal eran amplios y los redujeron y no quedaron bien puestas en cada línea que alimenta la línea principal. Que es una de estas con fuga constante”, recalcó en su denuncia.







Dijo que en su momento se les hizo saber que los trabajos estaban haciéndose mal a quienes iban de la Jumapam. “Se les dijo esto está mal, está mal. Ellos conectaban, el tubo era más amplio, donde estaba el hoyo, metían conectaban un tubo más angosto. Lo metían 5 centímetros no más. No, abajo de cada tubo se le debe poner una cama de tierra y arena para que el tubo no se no se doble. Ellos lo dejaron así, lo metieron. Quedaba separado entre 20 y 30 centímetros el tubo, quedaba flotando en el aire. La máquina tapaban y aquí nunca hubo un supervisor de área, un supervisor de que estuviera revisando que le sellaran bien. Agarraron una bola de trabajadores, puro viciosito aquí de la Morelos y de la 20. No hubo gente responsable”. Comentó que no es solo una toma o alcantarilla, sino varias que quedaron mal. “Hay como cuatro casas de acá también, para arriba igual, de repente salen fugas, pero ya esta ya tiene tiempo, del año pasado. Que se les ha dicho, ya han venido gente, se les dijo que no sirvió, no sirvió nunca. La obras, recuérdeme cuándo las hicieron, no me acuerdo, pero esta obra hace que ya más de un año. Puse mi queja, me dijeron Obras Públicas que ellos no hicieron esta obra que la hizo Jumapam”. El vecino con más de 50 años viviendo en esta calle, opinó que las autoridades debería resolverlo porque fue el error de ellos y sobre todo por el riesgo de contaminación latente a que están expuestos las personas mayores y niños, que no están siendo escuchados, así que buscarán tomar la avenida Juan Pablo para presionar que les reparen el problema.



