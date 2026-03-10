$!Denuncian fugas de aguas negras sobre la Avenida Lola Beltrán, en Mazatlán

Un problema de contaminación afecta a vecinos y locatarios de la Colonia Palos Prietos, luego de que una fuga de drenaje formara un río de aguas negras a lo largo de la Avenida Lola Beltrán, generando fuertes malos olores y afectaciones en la zona. Durante un recorrido de Noroeste esta mañana, se pudo ver que el derrame proviene de un tubo ubicado a un costado de una farmacia que colinda con la Avenida Ejército Mexicano, desde donde el escurrimiento fluye durante todo el día, extendiéndose por gran parte de la vialidad. Las aguas residuales han formado numerosos charcos y acumulaciones sobre la avenida, algunos de ellos de gran tamaño.









Uno de los puntos más afectados se encuentra en la esquina con la Calle Río Baluarte, donde ya se ha formado un estanque que complica el tránsito vehicular y peatonal. Vecinos señalan que, debido a la velocidad con la que circulan algunos automovilistas, el agua contaminada termina salpicando a los transeúntes que caminan por la banqueta, lo que genera molestias adicionales para quienes transitan diariamente por el lugar. Un guardia de seguridad de un negocio cercano comentó que la fuga tiene cerca de tres semanas sin ser atendida, periodo en el que comerciantes, trabajadores y vendedores ambulantes han tenido que soportar los intensos malos olores que se desprenden del drenaje.

Indicó que ya se realizaron reportes ante la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, sin embargo, hasta el momento no han recibido respuesta para solucionar el problema, ya que únicamente les han dado largas. Mientras tanto, el fuerte olor se extiende por gran parte de la Avenida Lola Beltrán, obligando a algunos establecimientos a mantener puertas y ventanas cerradas para evitar que la pestilencia invada sus locales.

Esta nueva fuga en Palos Prietos se suma a otros derrames de drenaje que se han registrado en distintos puntos de la ciudad durante las últimas semanas, provocando un llamado a las autoridades para atender de manera oportuna los problemas en el sistema de alcantarillado, especialmente antes del inicio de la próxima temporada de lluvias.