Isabel “N”, la jefa de enfermeras detalló las deficiencias que sufre el personal médico y los derechohabientes.

“El director no está cumpliendo con la atención de los pacientes, se avoca más a estar hostigando a los trabajadores, seguimos trabajando bajo protesta porque no suministra los medicamentos, la atención a pacientes hospitalizados es nula, ayer por ejemplo a los diabéticos se les dio pura agua, el personal médico comió tortas, en la lavandería están lavando las sábanas y batas con puro cloro porque no hay jabón”, dijo la jefa de enfermeras del quirófano.

“El hostigamiento por parte del director, empezó desde que estamos protestando, nos prohíbe licencias, si tu te incapacitas él va a tu casa a buscarte para ver si en realidad estás incapacitado, cuestiona al médico que extendió la incapacidad, eso es hostigamiento laboral, ya se denunció a la Secretaria General a nivel estado, ha hecho caso omiso”.

Se buscó al director del hospital para ver que respondía sobre estos cuestionamientos, pero no hubo respuesta.