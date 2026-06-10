$!Denuncian invasión de cajones para personas con discapacidad en el Centro de Mazatlán

MAZATLÁN._ Ciudadanos con discapacidad denunciaron la ocupación indebida de espacios de estacionamiento exclusivos para personas con movilidad reducida por parte de vehículos cuyos conductores no acreditan esa condición.

A esta redacción llegaron fotografías en las que se observa una camioneta estacionada en una zona señalizada para personas con discapacidad en la calle Ángel Flores en el Centro, junto al Palacio Federal.

De acuerdo con el denunciante, Ramón Zamudio, del vehículo descendieron funcionarios municipales y ninguno presentaba aparentes problemas de movilidad.

Asimismo, aseguró que la unidad no portaba a la vista el tarjetón expedido por el DIF Mazatlán, documento que autoriza el uso de estos espacios a personas con discapacidad motriz, usuarios de silla de ruedas, personas con problemas de columna o limitaciones visuales.

Ramón cuenta con dicho tarjetón, pero no lo pudo usar porque los escasos espacios estaban ocupados por vehículos sin esa necesidad y, recalcó, no es la primera vez que le sucede.