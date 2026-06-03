Denuncian largas filas y falta de aire acondicionado en el Aeropuerto de Mazatlán

MAZATLÁN._ Fallas en la logística del Aeropuerto Internacional de Mazatlán fueron reportadas por pasajeros este miércoles 3 de junio.

Señalaron el registro de largas filas y la falta de aire acondicionado en las instalaciones de la central aérea, lo cual criticaron.

“Antier volé de Mazatlán a Ciudad Juárez y me sentí tratada como si fuéramos ganado en el Aeropuerto de Mazatlán”, expresó una usuaria.

Por las fallas y retrasos, el mayor temor de los pasajeros es que no alcanzarán sus vuelos, a consecuencia de que no se están usando los pasillos telescópicos con aire acondicionado y aerolíneas como VivaAerobús los lleva a la pista, bajo el fuerte sol, de acuerdo a la explicación que dio personal de la terminal aérea, quienes se dijo apenados por lo que está sucediendo.

Las obras de remodelación que se realizan en el aeropuerto, como ha ocurrido en anteriores ocasiones, deben no afectar al usuario y buscar reducir el tiempo entre la documentación y revisión con la mayor comodidad posible, señalaron, pero mandar los pasajeros por fuera de los pasillos para abordar es elección de cada aerolínea.

Y es que en la planeación debieron haber previsto colocar más bandas de inspección y equipaje para agilizar el proceso de ingreso, consideró el promotor turístico José Gámez, quien se dijo también muy apenado por la mala experiencia que se está dando a los usuarios.

“Me lo había platicado pero no lo creía. Qué pena, qué tristeza, qué decepción. Yo como quiera soy de aquí, pero los turistas que nos visitan y se lleven esta experiencia en un aeropuerto que se supone es el mejor de Sinaloa y que la gente tenga que vivir esto para abordar”, externó preocupado mediante un video.

A los reportes de la logística improvisada, que tanto está incomodando a los usuarios, desde una semana atrás les antecedió el que la sala principal de espera no tuviera aire acondicionado en plena temporada de calor.

En tanto, las quejas aumentaron por las largas filas de pasajeros en el Aeropuerto de Mazatlán para la revisión de documentos y filtros de acceso a las salas de abordar.