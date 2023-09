MAZATLÁN._ Maestros activos de la UAS denunciaron represalias por estar en contra del PAS y de los presuntos ‘malos manejos’ del Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina.

Señalaron que les quitaron el sueldo a cuatro maestros sin razón.

Hicieron responsables de cualquier agresión física o a su patrimonio a cualquier funcionario de la unidad regional sur, incluido el Vicerrector y todos y cada uno de sus funcionarios de menor y mayor nivel, y también a Rafael Mendoza Zataráin.

En entrevista con Noroeste, maestros activos de la UAS, que forman parte del Movimiento Democrático Universitario (MDU), organización formada por profesores, trabajadores, tanto activos como jubilados, señalan presuntas represalias por ir en contra del PAS y del Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina, quitándoles a cuatro maestros activos el sueldo sin ninguna explicación.

La maestra adscrita a la Dirección General de Escuelas Preparatorias (DGEP) zona sur, encargada del Servicio Social de Preparatorias, Gabriela Armenta García, comentó para Noroeste que le llamaron para firmar su nómina y al momento de recogerla y firmar, se dio cuenta que obtuvo de quincena $125.

“Vengo a hacer una denuncia pública a este medio (Noroeste) porque sé que es una represión, sé que es una acción para parar el Movimiento Democrático Universitario, el cual es un movimiento donde se le dio marco normativo; este movimiento, esta corriente ya nació en la Universidad Autónoma de Sinaloa”, comentó la maestra.

Precisó que ella como maestra de la UAS pertenece a dicho movimiento, el cual tiene un pensamiento crítico y diferente con respecto a la mayoría de sus compañeros que laboran en la oficina y que tienen un trabajo en el Partido Sinaloense (PAS), quienes trabajan para Melesio Cuén Ojeda y su brazo ejecutor en el sur, Rafael Mendoza Zataráin.

“El Vicerrector, Iván Tostado, da la orden a Pantaleón, que es el de Recursos Humanos, que se nos descontara hasta sábados y domingos. Nosotros somos padres de familia, yo soy madre de familia, soltera, tengo dos hijos estudiando, y la verdad que es un hecho muy lamentable que estas acciones todavía imperen en una Universidad que tiene más de 150 años”, dijo la maestra, Gabriela Armenta.

Expresó que la autonomía debe estar en la libertad de cátedra, de investigación y de pensamiento, y no la autonomía que pregona Cuén Ojeda, secuestrando a la Universidad y negando la auditoría de los recursos.

“Desde aquí le hago un llamado a toda la comunidad universitaria, para que se enteren que los maestros que participamos y no pertenecemos a un partido larva, que tiene secuestrada a la UAS por más de 20 años, dos décadas, este ciclo, se les ha terminado, este ciclo ya feneció para ellos”, expresó Gabriela Armenta.

La maestra también hizo un llamado a las autoridades gubernamentales y diputados para que se reformule la Ley Orgánica y que se haga valer el derecho a la Ley Superior de Educación en Sinaloa, pues ya no soportan más el yugo de Cuén Ojeda y Rafael Mendoza Zataráin.

Por su parte, María Guadalupe Nuñez Villarreal, maestra adscrita al Centro Médico y Psicopedagógico en el área de Trabajo Social de la Unidad Regional Sur, comisionada en el departamento de Educación Superior, dependiente de la Vicerrectoría de la Universidad Autónoma de Sinaloa, comentó que lamentan mucho el atropello y revanchismo del que son víctimas por manifestarse en contra de la corrupción y el enriquecimiento ilícito de todos y cada uno de los funcionarios de la UAS desde el 2005.

“El día de ayer (miércoles), vía nómina, a mí se me hizo un depósito con un descuento de casi el 20 por ciento de mi nómina. El día de hoy yo acudo a la dependencia de Recursos Humanos y se me notifica que son seis días de descuento, y dentro de esos seis días se me hizo el descuento de sábado y domingo, cuando a mí el periodo de 25 horas base están asignadas de lunes a viernes”, dio a conocer la maestra María Guadalupe.

Expresó que considera esto un atropello y revanchismo político, pues se están empezando a echar la bolita, ya que la persona que mandó esos descuentos fue la jefa del departamento, Fabiola Zamora Aguayo.

“De ninguna manera ella nos notificó, puesto que contractualmente está establecido que se nos tiene que entregar un memorándum, a cualquier compañero, sea de inasistencia o sea de faltas, con un periodo de cinco días para que tú puedas, de alguna manera, resolver o mandar esa justificante para que no se proceda al descuento”, comentó María Guadalupe.

Indicó que se violentó todo el proceso, porque el descuento fue directo, esto debido por las manifestaciones que han tenido por los presuntos desvíos de recursos.

“Curiosamente ayer (miércoles) que tienen la audiencia y hoy (jueves), pues se presenta esto para nosotros, es una manera como de decir aguas esto va más allá. Entonces hago una denuncia pública ante este medio (Noroeste) y quiero dejar en claro, hago una responsabilidad a cualquier funcionario de la unidad regional sur, incluido el Vicerrector y todos y cada uno de sus funcionarios de menor y mayor nivel, y también al señor Rafael Mendoza Zataráin, de cualquier situación encaminada a la violación a mi integridad física y de mi patrimonio, que es mi carro, en Ciudad Universitaria”, expresó María Guadalupe.

Finalmente, hizo un llamado a toda la comunidad universitaria para que se sumen al movimiento, pues saben que el hartazgo está presente, pero que, comentó, van con valentía hacia la liberación de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Por su parte, el profesor César Álvarez, perteneciente al MDU, precisó que esta organización se opone contundentemente a la corrupción que prevalece en la Universidad, a la manera en que se ha venido manejando la administración, violentando los derechos de los trabajadores y violando la autonomía universitaria.

“Por pensar diferente, por no pensar como ellos, se nos ha vituperado, se nos ha ofendido en la plaza pública, se nos ha linchado, se ha puesto en entredicho nuestro nombre, pero por qué lo hacen, precisamente por eso, por pensar diferente”, expresó César Álvarez.

Dijo que han utilizado toda la infraestructura y toda la economía de la UAS en contra del movimiento, colocando en toda la infraestructura de la Universidad mantas en las bardas, así como trabajadores de la propia UAS que está en contra del Movimiento Democrático Universitario.

“Y esto desde luego no es solo para nosotros, es una amenaza para toda la comunidad universitaria que piensa diferente; si tú opinas diferente al Partido Sinaloense, si tú opinas diferente a Cuén, que es el jefe máximo de este movimiento, si tú opinas diferente al Rector o al Vicerrector, o a Rafael Mendoza Zataráin, entonces te vamos a reprimir”, comentó César Álvarez.

Señaló que la manera arbitraria en que les quitaron el salario no tiene un respaldo legal, lo que, dijo, es una hazaña y un estilo de la manera en que ellos son.

“¿Cómo es posible que el Rector y el Vicerrector y todos ellos, hablen de que en la Universidad se promueve un modelo educativo humanista, un enfoque en la colaboración, la comunidad y el trabajo colectivo? O sea, cómo es posible que hablen de eso, cuando su manera de ser al interior, son lo contrario, son golpeadores”, dijo el maestro.

Asimismo, señaló que al Rector y a las autoridades universitarias ‘se les cae este discurso’ porque ellos son agredidos.

“Que haya justicia para los universitarios, ya estamos hartos de esto, de ellos, o sea han hecho y desecho, han robado, han violentado, han aterrorizado a la Universidad; nosotros ya estamos hartos, nosotros ya estamos hartos del PAS, del Cuén, de todos ellos. Por eso queremos que los tribunales ya por favor retiren de su puesto de Rector a Madueña, porque es él que recibe las órdenes de Cuén, y finalmente es el que opera todo hacia abajo”, dijo.

Expresó que a través de sus manifestaciones la Universidad Autónoma de Sinaloa pueda ser ‘liberada’ del PAS y de Héctor Melesio Cuén Ojeda, pues es una dictadura enferma.

Baltazar Zúñiga Sánchez, maestro perteneciente a la Facultad de Ciencias Sociales (Faciso) en Mazatlán, indicó que las actividades previas al descuento en el salario de todos los participantes en las manifestaciones dentro de las instalaciones de la UAS.

“La Universidad Autónoma de Sinaloa tiene su propia reglamentación interna, y en esta se establece que cuando tú faltas, tienes unos días, se te hace llegar un escrito, un oficio, que tienes una falta para efecto de que justifiques tus faltas, y no se nos hizo llegar de ninguna manera, incluso a la compañera Lupita le descontaron por no haber asistido a laborar el sábado y domingo, cuando no se trabaja sábado y domingo”, comentó Baltazar Zúñiga Sánchez.

Expresó que son el grupo que está ‘despertando la conciencia en los estudiantes, y por lo que, comenta, además del descuento en su salario, han recibido amenazas y daños, como el caso de Baltazar, donde le quebraron el cristal de su auto.

Dio a conocer que en el 2008 iniciaron con una propuesta de reforma a la Ley Orgánica, logrando hacer ‘mucho ruido’.

Comentó que todo lo que están haciendo, ha generado esta serie de amenazas y agresiones.

“¿Qué es lo que pasa? En las manifestaciones que han sucedido los alumnos piden la destitución de las autoridades; los alumnos dicen que sus maestros no sirven, los alumnos dicen que no les dan clases, que hay maestros acosadores, maestras acosadoras, pero nada de esto sale”, expresó el maestro.

Dijo que los maestros están trabajando como funcionarios de elección popular y están trabajando en la Universidad Autónoma de Sinaloa, cuando no cumplen sus funciones en la UAS.

Finalmente, Baltazar Zúñiga López hizo un llamado a la sociedad a que sea consciente de la situación actual de la Universidad Autónoma de Sinaloa, pues existen, presuntamente, desvío de recursos y corrupción, por lo que, comentó, que la máxima casa de estudios necesita un cambio.