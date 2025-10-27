Denuncian mal servicio en ruta Jabalíes del transporte público de Mazatlán

“Camioneros abusivos”, denunciaron afectados tras chocar y dejarlos a la deriva sin hacer válido el pasaje pagado.

Y es que los demás camiones de la ruta Jabalíes no les hicieron válido el boleto y pagaron el doble para llegar a su destino.

El camión de la ruta Jabalíes 13529 chocó con un vehículo compacto a la altura de la planta Lala en dirección de sur a norte y los bajó sin regresarles el pasaje pagado y sin importarle el destino trunco de los usuarios.

Pero los afectados narraron que lo peor fue que el siguiente camionero con la ruta 13517 no les quiso subir si no pagaban de nuevo argumentando que no era su problema que su compañero chofer no les regresara el pasaje ya pagado.

“Estos son los flamantes choferes que dicen estar en constante capacitación y que presume la Alianza de camiones”, criticaron los pasajeros afectados, que le respondieron al chofer que tampoco ellos eran responsables de la prisa y lo mal que manejan y que por eso chocan a cada rato o atropellan a las personas, todo por ganarse entre ellos el pasaje.

Este percance ocurrió la mañana de este lunes alrededor de las 8:15 y 8:30 horas cuando la ruta Jabalíes-Villa Verde bajó a los pasajeros sin hacerles válido el derecho que tienen de llegar a su destino final y por lo cual pagaron el boleto.

María Lizárraga pidió a los directivos de la organización Alianza de Camiones que capaciten de a deveras al personal.

“No solo en los discursos porque luego justifican que traen encima largas jornadas de trabajo y estos dos choferes apenas empezaban su ruta, es mañana y ya andan enojados y despotricando contra los usuarios por algo que ellos mismos generan y rematan con nosotros. Los camioneros son unos abusivos y groseros”, se quejó una de las usuarias afectadas que tuvo que pagar el doble del pasaje (25 pesos) para llegar a su trabajo y de pilón tarde.

En el camión de la ruta Jabalíes iba con más de la mitad de pasajeros que se vieron afectados en su economía y además, regañados, narró por último la pasajera por lo que decidió denunciar el hecho a Noroeste Mazatlán.