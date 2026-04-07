$!Denuncian presunta negligencia médica en hospital del IMSS en Mazatlán

En medio de la incertidumbre, el desgaste emocional y el temor por la vida de su esposo, la señora Mónica Vanessa Maldonado Pineda alzó la voz para denunciar una presunta negligencia médica después de que Sergio Omar Vega Sarmiento, de 48 años, presentara complicaciones tras una cirugía por hernias cervicales en el Hospital General de Zona del Instituto Mexicano del Seguro Social en Mazatlán. De acuerdo con su testimonio, Mónica Vanessa señaló que la familia esperó durante aproximadamente tres años para que Sergio Omar pudiera ser intervenido quirúrgicamente, luego de haber sido canalizado sin éxito en distintas ciudades como Culiacán y Ciudad Obregón. Finalmente, fue operado en Mazatlán, donde le atendieron tres de las cuatro hernias cervicales que padece, debido a que, según lo informó, una de ellas se encontraba en una zona de difícil acceso, sin embargo, tras la primera intervención comenzaron a presentarse anomalías como una constante salida de líquido por la herida quirúrgica.

“Después de la cirugía le empezó a salir mucho líquido por la herida, pero me dijeron que era normal, que era agua que iba a sacar. Yo les insistía que no era normal, porque se bañaba todo, pero me volvieron a decir que así era, que no pasaba nada”, comentó. “Lo han operado varias veces y en lugar de mejorar, cada vez sale peor”, agregó. Maldonado Pineda comentó que esta situación fue minimizada por el personal médico, al asegurarle que se trataba de ‘algo normal’ y que desaparecería con el tiempo, pero lejos de mejorar, el estado del paciente se agravó. Días después, al encontrarse en Escuinapa, de donde son originarios, la familia detectó una inflamación en la zona intervenida que derivó en la acumulación de líquido, al acudir a recibir atención médica, que se advirtió sobre posible presencia de líquido cefalorraquídeo, lo que encendió las alarmas por el riesgo de esto implica.

“En Escuinapa me dijeron que ese líquido podía ser del cerebro y que se me podía morir, ahí fue cuando nos asustamos mucho. Nos vinimos a Mazatlán de urgencia, pero lo tuvieron horas esperando y no lo atendían como debía”, dijo. “Le sigue saliendo líquido y ahora también pus, pero ellos dicen que no es pus, que es otra cosa”, añadió. A partir de este momento, Vega Sarmiento fue trasladado nuevamente a Mazatlán, donde inició un proceso de atención que, según la denunciante, ha estado marcado por irregularidades, retrasos y falta de claridad en los diagnósticos. Desde entonces, el paciente ha sido sometido a al menos tres cirugías adicionales, una para retirar y sustituir placas colocadas en la primera operación, otra para corregir un tornillo que se encontraba fuera de su lugar y el procedimiento para intentar contener la fuga de líquido.

A pesar de estas intervenciones, la condición del paciente no ha mejorado, por el contrario, continúa presentando salida de líquido tanto en la zona del cuello como por el dren colocado en la columna, además de signos visibles de infección, incluyendo la presencia de pus y una herida que, según la familiar, permanece abierta. “Nos dicen que hay pacientes con más prioridad que él, pero él tiene la herida abierta y con infección. Ya tiene casi un mes hospitalizado y no vemos mejoría, al contrario, cada vez está más complicado”, declaró. “Yo pienso que sí es negligencia, porque han habido muchas fallas y nadie nos da una explicación clara”, complementó. Maldonado Pineda denunció también una falta de atención directa por parte del personal médico, así como omisiones en el cuidado del paciente, asegurando que en diversas ocasiones, ha sido ella misma quien realiza las curaciones, después de que el personal en formación le indicara que era su responsabilidad mantener limpia la herida, ante la ausencia de atención constante por parte de la enfermería. Asimismo, señaló que ha existido desorganización y contradicciones en la información proporcionada por médicos y personal del hospital, lo que ha generado mayor incertidumbre sobre el estado real de salud de su esposo y el tratamiento que está recibimiento. “Tenemos miedo de que se complique más, porque una infección así lo puede matar.Yo solo quiero que me digan la verdad, que me digan qué está pasando y qué van a hacer. Si aquí no lo van a atender, entonces busco otra opción, pero no es justo tenerlo así”, dijo.