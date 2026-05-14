$!Denuncian presunto fraude en crematorio de mascotas en Mazatlán

En la búsqueda de justicia para su gatita “Bolitocha” y una de revisión en establecimientos que ofrecen servicios de cremación de mascotas en el puerto, Mérida González acudió este jueves al Palacio Municipal de Mazatlán solicitando una intervención de las autoridades y visibilizar un caso que ha generado indignación entre ciudadanos y dueños de animales de compañía. Mérida González, también conocida como Luisa Magallanes en redes sociales, denunció presuntas irregularidades por parte de un crematorio local contratado tras la muerte de su mascota, situación que, aseguró, no solo la afectó a ella, sino también a otras familias que hoy dudan sobre el destino real de sus mascotas. De acuerdo con su testimonio, “Bolitocha” falleció el pasado 8 de mayo a consecuencia de cáncer, por lo que se contrató un servicio de cremación por una empresa identificado como Crematorio de Mascotas Mazatlán, la cual informó que las cenizas serían entregadas en un plazo de cuatro días.

Sin embargo, el día 11 de mayo comenzó a circular en redes sociales una publicación en la cual presuntamente aparecía el cuerpo de la gatita abandonado entre la basura, en las inmediaciones de un centro comercial. “Fue un doble shock, porque uno no espera algo así cuando intenta darle el último adiós a un ser tan querido, por eso, yo vengo principalmente por lo que a mí me afectó, pero también por todos los que están ahorita con un daño, aparte del dolor que sufrieron, económico también”, comentó. “Fue una estafa, les dieron cosas que no son las cenizas de su mascota. Estamos pidiendo seguimiento para estos servicios que atienden animales, que sean legales, que tengan supervisión de ecología y todos los permisos”, agregó. Mérida González señaló que al comunicarse con el crematorio, inicialmente le aseguraron que la mascota permanecía bajo resguardo y que nunca había salido de las instalaciones, mientras familiares acudían a buscar el cuerpo sin obtener resultados.

Asimismo, mencionó que tras hacerse público el caso, otras personas comenzaron a manifestar dudas sobre la autenticidad de las cenizas que recibieron de ese mismo servicio, por lo que consideró que se trata de una situación que debe investigarse a fondo. “¿Ustedes se imaginan cuántas mascotas que pensamos que nos las iban a entregar en una urna estuvieron ahí tiradas? No estamos hablando de una simple gata, estamos hablando de un fraude que afectó a mucha gente”, declaró. Por otro lado, la afectada mencionó que además del daño emocional, puede existir posibles riesgos sanitarios y ambientales relacionados con el manejo inadecuado de restos animales, particularmente cuando las mascotas fallecen por enfermedades contagiosas. Por esto, solicitó la intervención de autoridades sanitarias, ecológicas y municipales para supervisar que los crematorios y servicios funerarios para mascotas operen dentro de la legalidad, con permisos y protocolos adecuados. “Lo que venimos a hacer aquí es exigir la revisión de esos lugares que son simplemente algo disfrazado de fraude. La gente ahora se pregunta qué es lo que tienen en las cajas que les dieron”, dijo.