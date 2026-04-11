$!Denuncian presunto fraude en esquema de ‘caja de ahorro’ en Mazatlán

“El año pasado él me invitó a hacer un ahorro, él siempre me dijo que era un ahorro personal, en el cual tenía muchos maestros y que con este ahorro nos iba a dar el 30 por ciento de intereses al final del año”, dijo una de las afectadas.

De acuerdo con los testimonios recabados, el esquema consistía en realizar aportaciones mensuales durante el año, con la promesa de que el dinero sería devuelto durante el mes de diciembre junto con los intereses generados, por lo que la propuesta resultaba atractiva por tratarse de un rendimiento superior al de mecanismos tradicionales, pero sin aparentar ser excesivo, lo que generó confianza entre los participantes.

Fue un grupo de ciudadanos, que acudió a las instalaciones de Noroeste para denunciar públicamente haber sido víctimas de este supuesto timo en un esquema informal de ahorro por dicho docente, quien durante varios años ofreció a conocidos, familiares y contactos cercanos la posibilidad de participar en una supuesta “caja de ahorro” con rendimientos anuales del 30 por ciento.

MAZATLÁN._ Lo que inició como una opción confiable para ahorrar dinero y obtener un rendimiento atractivo, terminó por convertirse en una preocupación creciente para decenas de personas en Mazatlán, quienes hoy denuncian haber sido víctimas de un presunto fraude a través de un esquema informal promovido por un maestro de educación física de una institución educativa privada, identificado como Jesús.

Algunos de los afectados también señalaron que incluso participaron durante varios años sin inconvenientes, recibiendo sus ahorros e intereses, conforme a lo promedio, lo que reforzó la credibilidad del organizador y motivó a que incrementaran sus aportaciones o invitaran a más personas a integrarse al esquema.

“Yo tengo cinco años trabajando con él, lo conocí hace siete y cuando entré, me dijo que estaba haciendo una caja de ahorro junto con otros compañeros, estoy metiendo familiares y amigos, y como lo conocía a él, dije ‘voy a entrar’, y tengo cinco años trabajando con él”, comentó otro de los afectados.

Los denunciantes que tenían más tiempo ahorrando con él, ante los resultados, comenzaron a tener más confianza en el esquema, pasando montos mensuales de mil a 3 mil pesos, e incluso había quienes habían planeado aumentar aún más sus aportaciones para el siguiente ciclo.

Sin embargo, la situación cambió drásticamente a finales de 2025, pues el pago correspondiente a este periodo, que se debía realizar entre el 1 y el 15 de diciembre, no se concretó.

En su lugar, los participantes comenzaron a recibir mensajes con justificaciones relacionadas con supuestos retrasos bancarios, límites de operación y otros argumentos que, con el paso de los días, se repitieron sin que hubiera una solución real.

“Los días previos a la fecha de entrega, él nos dijo que nos lo iban a dar el 15, que pasáramos nuestros RFC. ¿Y qué pasó?, llegó el día, no nos pagó absolutamente nada, nos meten en un grupo (de chat de WhatsApp) donde nos mandan un audio con puras excusas”, señaló una de las denunciantes.



Una tercera persona desconocida

En el momento en que fueron incorporados en un nuevo grupo de mensajería, recibieron un mensaje de audio de una persona desconocida, presuntamente ubicada en la Ciudad de México, quien se presentó como el responsable de los fondos.

Esta situación generó mayor preocupación, ya que la mayoría desconocía por completo la existencia de una tercera persona en la operación.

“Cuando él puso eso, dije ¿este tipo de dónde salió? Le comenté que no sabía que era de una tercera persona, pero, el caso es que no conocíamos a nadie en el grupo, y mi sobrina y yo empezamos a investigar quienes estaban”, dijo.

Además, comentaron que la persona originaria de la Ciudad de México solamente les daba largas para realizar el pago bajo una serie de pretextos, los cuales terminaron cansando a una parte de las personas que fueron afectadas.

Otro de los elementos que despertó sospechas fue la forma de comunicación, pues los denunciantes explican que durante gran parte del proceso estuvieron en grupos de chat cerrados donde únicamente los administradores podían enviar mensajes, lo que impedía la interacción entre los participantes, dificultando que se percataran a tiempo de que el problema era generalizado.

Fue hasta que algunos decidieron contactar directamente a otros integrantes que hay decenas de personas afectadas, con aportaciones que van desde los mil hasta los 30 mil pesos por persona, calculando un monto retenido superior al millón 300 mil pesos, cifra que podría incrementarse si se consideran los intereses prometidos.



Varios esquemas de inversión

Por otro lado, varios denunciantes señalaron la existencia de otros esquemas de inversión vinculados al mismo promotor, en los que ofrecían rendimientos mensuales o bimestrales, bajo argumentos relacionados con supuestos negocios de comercialización de productos.

Algunos participantes indicaron que en esos casos, también comenzaron a presentarse retrasos o incumplimientos en los pagos.Ante la falta de respuestas claras, los afectados han intentado diversas vías para recuperar su dinero, entre las cuales destacan acercamientos directos con el señalado, visitas a su domicilio, así como un proceso de conciliación ante instancias de seguridad pública.

No obstante, aseguran que no se ha logrado ningún acuerdo formal, ya que el implicado se ha negado a firmar compromisos por escrito.

Asimismo, algunos de los denunciantes han buscado asesoría legal, donde se les ha indicado que el caso podría configurarse como un delito de fraude, e incluso se les ha recomendado proceder mediante una denuncia penal colectiva.

Pero factores como los costos legales y la falta de organización entre todos los afectados, han dificultado avanzar en ese sentido.

A pesar de esto, un grupo de involucrados decidió dar a conocer públicamente la situación con el objetivo de alertar a la ciudadanía, señalando que más allá de la pérdida económica, existe indignación por el abuso de confianza y el uso de relaciones personales y reputación laboral para atraer a las víctimas.

“Él es un estafador, muy ‘labioso’, no se quiere hacer responsable y nosotros queremos que la mayoría de la gente sepa. A esto se dedica, esto ya no es por el dinero, es un servicio a la comunidad, ya para que no lo siga haciendo”, comentó una afectada, integrante del grupo que acudió a Noroeste para denunciar el caso.

“Esto ya es una estafa, nosotros queremos que, ya no vamos a recuperar el dinero, lo que queremos es hacer es que esto no se quede así. Todo mundo tenía dinero para algo y nos ha querido ver la cara”, complementó una más.



Alertan a más afectados

Finalmente, los afectados hicieron un llamado a extremar precauciones antes de integrarse a esquemas de ahorro o inversión que no cuenten con respaldo legal, contratos formales o regulación financiera, ya que este tipo de mecanismos informales pueden derivar en afectaciones económicas significativas.

Mientras tanto, los denunciantes continúan organizándose para determinar las acciones legales a seguir, sin descartar acudir ante instancias judiciales en busca de justicia y la posible recuperación de sus recursos.

El grupo de afectados que acudió a Noroeste y que optó por hacer esta denuncia pública está conformado por Narda Maldonado, Nora Martínez, Pedro Carrillo, Hugo Vargas y Jessica, y también agregaron a Roberto de la Isla.