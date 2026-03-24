Denuncian productores de Mazatlán falta de apoyo y adeudos de ciclos pesados por parte del Gobierno Estatal

Ante la falta de alicientes directos y la desaparición de varios programas por parte del Gobierno Estatal, el sector agropecuario de Mazatlán denuncia un abandono por parte de las autoridades en los últimos 7 años; así lo indicó Alejandro Tiznado Osuna, presidente del Comité Municipal Campesino Número 1 en Mazatlán.

Los productores y ganaderos señalan que aún se les adeuda apoyos económico de ciclos pasados, específicamente de las temporadas 2024-2025 y 2023-2024, lo cual no les permite llevar a cabo su producción de la mejor manera debido a la situación financiera crítica que tienen muchos de ellos.

“Los apoyos están perdidos. Tenemos siete años desde que entró este Gobierno, que no vamos a mencionar, pero nos quitaron 23 apoyos que teníamos los productores, tanto del sector agropecuario como son agricultores y ganaderos. La financiera es la que nos prestaba el dinero con intereses a la mujer, con 7.5 y al hombre 9 por ciento”, contó Tiznado Osuna.

“La verdad que seguimos con muchas ganas y poniendo nuestro corazón al frente y nuestra función como productor. Si vamos a hablar del maíz, se deben apoyos todavía del ciclo anterior; ahorita estamos en el ciclo 25-26, pero se deben del 24-25, del 23-24 y no se han pagado, tanto de maíz como de todos los cultivos que apoyan según ellos”.

Tiznado, quien también es representante de la CNC en el puerto, expresó que los campesinos no están buscando se les regale algo, sino que su lucha es por las garantías de que se de un precio justo en cultivos como el maíz, mismo que está por arrancar su producción el próximo mes de mayo en el estado.

“Cuando empieza la cosecha, un sobreprecio que pone el Gobierno, por decir algo de 200 pesos por tonelada de maíz, eso nunca ha llegado. Falta que se le pague a muchos productores. Se ha tomado el Palacio de Gobierno y todo, las casetas y todo, pero este Gobierno no escucha”.

“Ahorita se anda peleando por el precio del maíz. Dicen que ya tienen segura el 70 por ciento de la producción de maíz. Nosotros no queremos el 70 por ciento, queremos el 100 por ciento, queremos que todos los productores, pequeños o grandes, reciban su apoyo. No peleamos nada, peleamos un precio de garantía. Nosotros queremos un precio de 7 mil pesos como en campaña lo dijo el que ya se fue a su rancho en ‘La chingada’”.

En su protesta contra el Gobierno de Rubén Rocha Moya en Sinaloa, Tiznado Osuna reiteró que el no tener un precio establecido para el maíz en estas fechas, solo demuestra el abandono que tienen los productores desde hace años. Sin embargo, afirma que seguirán luchando como puedan por recibir los apoyos que necesitan.