Denuncian que a la Laguna del Camarón llegan aguas residuales de descargas clandestinas

Vecinos del fraccionamiento Flamingos sostuvieron una reunión con el gerente de Jumapam, donde denunciaron que hay descargas de drenaje clandestinas y pluviales que saturan al canal, desbordan al ecosistema lagunar y rebosan alcantarillas del asentamiento y sus alrededores.

Alma Arvallo del Tunal, representante de los vecinos de Flamingos, narró a Noroeste que estuvieron viendo las problemáticas de la zona, independientemente de la contaminación de la laguna, también de los drenajes, de cómo estuvieron saliendo en esta temporada de lluvias.

”Nos dicen que tengamos un poco de paciencia porque les están exigiendo a las torres que hagan 200 metros de tuberías, dependiendo de dónde está el colector principal del agua potable, pero que van a ser unos tubos grandes hasta llegar ahí. Entonces, lo que es acá donde se estanca el agua y por la Avenida Reforma, atrás de la calle Ángela Peralta, ahí dicen que tampoco está contaminada porque es agua estancada. Pero también mencionan que es pluvial y que hay muchas drenajes clandestinos, que a final de cuentas van a dar al pluvial y terminan desembocando para esta zona”.

Incluso, agregó, les mostraron videos de la parte donde está el taller de Parques y Jardines del agua estancada donde hay muchos pececitos. “Ellos piensan que en base a que hay algunos drenajes que se conectan a los tubos pluviales, es que se generan esos olores, pero que realmente es agua estancada. Entonces, queremos esperarnos porque ya nos informaron muchas cosas de los planes por hacer, pues Mazatlán va para arriba, y tienen que tener mucho cuidado con todo lo referente a los drenajes”.

Insistió que les dijeron que están trabajando en ello.

”Nos mostraron que están trabajando para desviar algunos drenajes clandestinos detectados que llegan a los tubos pluviales de la Avenida Reforma

De hecho, ese tramo lo piensan cancelar y es el que desemboca al canal que descarga en la laguna”.

No obstante, aclaró que el canal de la Laguna del Camarón continuará porque forma parte de otro proyecto a futuro.

Entonces, reiteró que lo importante de este plan es que se comprometieron a que el agua revuelta con lluvia y aguas negras que desemboca al canal de la laguna, ya no llegará ahí:

”Sí, el agua que desemboca ahí, que viene como revuelta con agua negra y todo eso se va a ir a un colector principal, que va a dar a la insurgentes, donde piensan que se van a conectar todas las torres, y se va a aprovechar para colocar el tubo de la Reforma. Entonces, ya no vamos a tener estas inundaciones que son las que nos generan esas molestas fuentes danzarinas y que son las que terminan saliendo cuando llueve y se saturan las redes por aquí”.

A los vecinos presentes en dicha reunión les expusieron que traen muchos proyectos, aunados al compromiso que ya hicieron con el propietario de las torres para que se conecten con sus propia tuberías a donde no afecten y les pidieron confiar.

Arvallo del Tunal dijo que van a confiar en lo platicado, porque también están preocupados, no solo por el bienestar de las familias, la salud de la laguna sino por la imagen que se manda como destino turístico. “Están muy preocupados en el prestigio de Mazatlán. Más que nada.

Eso está bien. Entonces, quieren jalar buenas noticias para el turismo y pues vamos a esperar. Hay que darles el beneficio de la duda”, asentó.