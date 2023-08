“Miré aquí estamos parados, no pasa ya ningún camión, apenas son las 6:50 horas de la tarde, ya no pasa nada, solo algunos camiones pero van para el Centro, esos ya no regresan, se salen de sus rutas y el jodido es el usuario, a esos choferes no les importa el usuario, ellos amarran en el Centro y se van”, afirmó Juan José Heredia, trabajador hotelero, quien esperaba el camión en la Avenida Ejército Mexicano.

“Yo salgo a las 8 de la noche, y camino dos cuadras para llegar a la parada de camiones, y pasan las 8 y media, 9 y ya no pasan los camiones, esto pasa todos los días, pero se nota más el viernes, sábado y no se diga el domingo”, señaló.

“Dejan a muchos esperando en las paradas de camiones, no es justo, para qué dicen que trabajan cuando no es cierto y el trabajador es el más afectado, no nos alcanza para pagar uber o didi, esos están muy caros”.

A su vez, Martha, a diario visita a su mamá en la Colonia Independencia, dijo que batalla mucho para tomar camión ruta Morelos o Jabalíes.

“Nombre oiga, esos camioneros se dan el lujo de no pasar, todos los días batalló para que pasen, yo salgo del trabajo a las 6 de la tarde, voy a ver a su mamá a su casa y me tengo que regresar antes de las 8 a tomar el camión, si no lo hago así, corro el riesgo de ya no agarrar camión para mi casa, yo vivo en la Jaripillo”, dio a conocer.