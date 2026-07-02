$!Denuncian que en calles del Centro de Mazatlán acaparan estacionamientos para discapacitados

Sin tarjetón del DIF que los acredite como discapacitados, automovilistas se estacionan en los sitios azules, cajones, rampas o podotáctiles, en espacios asignados en el Centro de Mazatlán, señalaron afectados molestos .
La queja la decidieron hacer pública ante el acaparamiento de espacios para personas con discapacidad en Mazatlán como una grave violación a los derechos de movilidad inclusiva.
Conductores locales, funcionarios, turistas y operadores de transporte obstruyen constantemente las rampas y cajones azules, pese a que hay elementos de Tránsito y policías en la zona “haciéndose de la vista gorda”, dijo uno de los denunciantes, Manuel Arvizu.
Lamentó que la invasión a sus espacios asignados por el propio sistema obliga a las personas con discapacidad a arriesgar su vida transitando por el tráfico vehicular cuando tienen que realizar algún trámite y no encuentran donde estacionarse y los vehículos que los ocupan no tienen a la vista los tarjetones oficiales.
Ramón Zamudio, persona con problemas de cadera, llamó a atender el tema de manera urgente y que el departamento de Tránsito Municipal aplique la normatividad y empiecen a multar.
“Aquí no hay ley, cada quien hace lo que quiere, aquí no se respetan reglamentos y los ciudadanos también están del remate que hasta le quieren pegar a uno cuando se les pide que son espacios para aparcar discapacitados y no le hacen caso a la autoridad, menos al ciudadano común y corriente”.
Cuestionó de fundamental que las autoridades municipales refuercen los operativos viales y el programa “Yo sí respeto tus espacios” con acciones determinantes como aplicar multas rigurosas para quienes invadan áreas de uso exclusivo, o que sean retirados los vehículos y traslados a la pensión municipal en caso de no localizar al conductor.
“Es necesario invitar al departamento de Tránsito Municipal y del Estado para que hagan una campaña de concientización de respeto a los espacios azules para personas con discapacidad motriz porque aquí es territorio sin Gobierno”, expuso.
Por la Calle Ángel Flores y Benito Juárez, a un costado del edificio de correos, además del otro aparcamiento azul ubicado por la Calle 21 de Marzo, en la esquina con Catedral, no solo autos se estacionan sino también motocicletas frente a los elementos de policías que resguardan el edificio.
“Ya les he pedido de favor y los tránsitos nos tiran a ‘lucas’ y dicen que sí van a revisar los autos estacionados y nada, no hacen nada. Ni que decir de las llamadas al 911 que no hacen caso a la denuncia ciudadana”, narró.
También se registra la misma falta de cultura vial y vigilancia en las inmediaciones del IMSS y el Hospital General, donde familiares de pacientes y unidades de transporte público como aurigas, taxis, didis o pulmonías, bloquean los accesos principales y las rampas.