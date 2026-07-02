$!Denuncian que en calles del Centro de Mazatlán acaparan estacionamientos para discapacitados

Sin tarjetón del DIF que los acredite como discapacitados, automovilistas se estacionan en los sitios azules, cajones, rampas o podotáctiles, en espacios asignados en el Centro de Mazatlán, señalaron afectados molestos . La queja la decidieron hacer pública ante el acaparamiento de espacios para personas con discapacidad en Mazatlán como una grave violación a los derechos de movilidad inclusiva. Conductores locales, funcionarios, turistas y operadores de transporte obstruyen constantemente las rampas y cajones azules, pese a que hay elementos de Tránsito y policías en la zona “haciéndose de la vista gorda”, dijo uno de los denunciantes, Manuel Arvizu.





Lamentó que la invasión a sus espacios asignados por el propio sistema obliga a las personas con discapacidad a arriesgar su vida transitando por el tráfico vehicular cuando tienen que realizar algún trámite y no encuentran donde estacionarse y los vehículos que los ocupan no tienen a la vista los tarjetones oficiales. Ramón Zamudio, persona con problemas de cadera, llamó a atender el tema de manera urgente y que el departamento de Tránsito Municipal aplique la normatividad y empiecen a multar. “Aquí no hay ley, cada quien hace lo que quiere, aquí no se respetan reglamentos y los ciudadanos también están del remate que hasta le quieren pegar a uno cuando se les pide que son espacios para aparcar discapacitados y no le hacen caso a la autoridad, menos al ciudadano común y corriente”. Cuestionó de fundamental que las autoridades municipales refuercen los operativos viales y el programa “Yo sí respeto tus espacios” con acciones determinantes como aplicar multas rigurosas para quienes invadan áreas de uso exclusivo, o que sean retirados los vehículos y traslados a la pensión municipal en caso de no localizar al conductor.



