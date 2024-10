“Llegue a las 10:00 de la mañana y estamos haciendo fila, mucha gente molesta por esto, fui a la dirección porque nada más está una ventanilla abierta, fui a la dirección y me dijeron que fuera a Abastecimiento, fui a Abastecimiento y me dicen que solamente hay una ventanilla porque no hay personal”, denunció la señora Guadalupe Galindo ante este diario.

Reiteró que en su caso llegó a las 10:00 horas de este miércoles al área de Farmacia y hasta las 13:30 horas apenas había avanzado a la mitad de la fila, la cual seguía siendo muy larga.

A esa hora este diario pudo constatar que efectivamente había una larga fila de decenas de derechohabientes esperando surtir sus recetas y por la cantidad de gente que había la fila daba varias vueltas en el espacio frente y a un costado de la Farmacia.

Se buscó entrevista con personal directivo del Hospital del IMSS nuevo, ubicado en la Avenida Ejército Mexicano, pero en el lugar se dijo que estaban en una reunión y no se sabía a qué hora salían de la misma.

La señora Guadalupe Galindo informó que ella acudió a recoger medicamentos para diabetes, hipertensión y otros medicamentos controlados, pero esperaba llegar por fin a la ventanilla para que le dijeran si había o no lo que ocupaba.

“El mes pasado viene igual, mucha fila, pero sí estaban trabajando las otras ventanillas, pero igual no hubo medicamento, (generalmente trabajan en) cuatro ventanillas y una adicional para las personas minusválidas, pero ahorita sólo está una para todos y una para minusválidos, una y una, pero demasiado lento, le digo ya tenemos tres horas y media, llegamos a las 10:00”, continuó.

Por ello pidió a los directivos del Hospital del IMSS nuevo que la entrega de medicamentos en la Farmacia sea más rápida y para ello abran todas las ventanillas con que se cuenta para surtir los medicamentos.

“Que abran todas las ventanillas, cómo que no hay personal, si no hay personal pues que contraten, pero no nos pueden tener a los pacientes aquí parados, cansados, eso es lo que pido porque no solamente yo estoy molesta, está todo mundo molesto, pero yo me atreví a hablarles a ustedes”, dio a conocer.