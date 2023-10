MAZATLÁN._ Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal están pidiendo en Villa Unión “mordida” de entre 500 a mil pesos para no llevarse motocicletas aseguradas a las instalaciones de esa corporación en dicha Sindicatura o hasta el corralón en Mazatlán.

Personas afectadas dieron a conocer ante este diario que, desde el jueves, personal de dicha corporación implementó un operativo en esa sindicatura para revisar a los motociclistas que lleven su casco de seguridad y documentación correspondiente y que manejen correctamente, a lo que no se oponen para prevenir accidentes.

“En lo que no estamos de acuerdo es en que pidan ‘mordida’ para no llevarse detenida una motociclista si su conductor no trae la Tarjeta de Circulación”, precisó la persona denunciante ante este diario.

Añadió que no es común que una persona traiga la Tarjeta de Circulación de su motocicleta en la cartera, y aunque traiga el casco de seguridad, ande manejando bien y traiga su licencia de conducir, si no tare la Tarjeta de Circulación los policías detienen la unidad aunque nada más deberían aplicar una infracción.

“Si uno les dice que por no traer la Tarjeta de Circulación no amerita detener la motocicleta, sino que se elabore una infracción también quieren detener a quien así se los dice”, continuó.

Fue el jueves cuando frente a una escuela de bachillerato un policía le pidió a un conductor de 500 a mil pesos para no llevar detenida su motocicleta en la grúa hacia las instalaciones de la SSPM en Villa Unión o hasta la pensión en este puerto.

Reiteró que no está en contra del operativo para prevenir accidentes o actos irregulares, lo que no está bien es que los elementos tanto de la Policía de Tránsito Municipal como de la Policía Preventiva Municipal estén pidiendo “mordidas” y detengan las motocicletas cuando la falta de un documento nada más amerita legalmente que se elabore una boleta de infracción.