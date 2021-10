$!Denuncian relajamiento de protocolos sanitarios en Tianguis de la Juárez

Las normas sanitarias contra el Covid-19 han disminuido en el Tianguis de la Juárez, así lo denuncian tiangueros del tradicional tianguis en Mazatlán.

Amalia Sugey García Lizárraga, del Tianguis de la Colonia Benito Juárez, explicó que cuando les piden a los inspectores que pongan orden con el tema de la sana distancia y protocolos sanitarios, los funcionarios municipales les argumentan que ya hay semáforo verde, que no hay problema.

“Estamos expuestos, la gente ya está yendo al tianguis a vender, porque ya viene diciembre, ocupan dinero, les dije ‘oye, están muy pegados’ y me dijo ‘ no hay problema, estamos en semáforo verde’, entonces digo, sino me cuido yo, no me vas a cuidar tú”, lamentó.

“Yo sí le digo a la gente, no se peguen tanto, cuídense ustedes mismos, porque a ellos les vale, si el Presidente ya hizo un evento grandísimo el día de ayer... los mismos inspectores no hacen su trabajo, ¿tú crees que yo como vendedora le voy a negar la venta a un comprador, si lo que estamos es careciendo de compradores? entonces, si ellos no hacen su trabajo, y te lo digo porque es una lucha y pelea constante con los inspectores”, añadió.