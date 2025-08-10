$!Denuncian riesgo vial por camellón sin señalización en avenida Mario Arturo Huerta, en Mazatlán

MAZATLÁN._ La construcción de un camellón central en la avenida Ingeniero Mario Arturo Huerta Sánchez, que reduce el espacio utilizable de la vialidad, fue denunciada por Fernando García Sais. El Notario Público 210 hizo además un llamado a profesionalizar los servicios públicos y evitar riesgos y accidentes como el que ocurrió el sábado en que un tráiler quedó embancado en esa obra donde no hay señalización.

“Ya tiene varias semanas que empezaron a hacer una obra en medio de la carretera y nosotros pasamos diario y estábamos la verdad nada más que hubiera un accidente, pasas la vía del tren y a 5 metros empezaron a poner un camellón, pero ¿sabes cuál es el problema? Que hicieron los carriles de facto más chiquitos, pusieron el camellón, entonces el camellón invade el carril de alta de ambos lados, pero no hay ni una señal ni una iluminación”, expresó ante Noroeste. “Si tú vienes en la noche por tu carril, tú vas a pegarte un golpe contra el camellón... yo creo que sí es importante que se notifique a la gente que tenga cuidado porque imagínate un turista que no conoce Mazatlán y llega en la madrugada, ahí van a quedar las familias. Hay un defecto de diseño o en la señalización, y me parece que hay un riesgo ahí para los usuarios y también es evidente que hay una responsabilidad de quien ejecutó esas obras, hay normas técnicas”.

Y es que en dicha avenida, antes llamada carretera El Habal-Cerritos, se está construyendo un camellón central en el tramo que va de las vías del tren hacia el oriente, hasta frente a donde actualmente se edifica un nuevo fraccionamiento, y esos trabajos invaden espacios de lo que son los carriles de alta velocidad en ambos sentidos, de acuerdo con lo que constató este domingo. Quien construye la obra, para compensar el espacio del camellón central, amplió hacia los lados un carril habilitado con asfalto, que se corta abruptamente pasando la parte de donde se edifica el nuevo fraccionamiento, pero no se tienen señalamientos que indiquen la cercanía del nuevo camellón cuya parte de concreto no está pintada de amarillo, ni hay alguna otra señalización para evitar algún percance, mientras que el alumbrado público aún está en proceso de instalación.

Por ello un tráiler que circulaba por el lugar quedó embancado en el lodo del camellón central la mañana del sábado, reportó García Sais, también colaborador de este diario. “Nos estamos muriendo porque vengan los turistas y se van a quedar ahí, van a ir a la funeraria”, recalcó el Notario Público 210. “El camellón parece estar diseñado de forma que invade o reduce el espacio utilizable de la vía, y su altura, ubicación o señalización podrían no ser óptimas para la seguridad vial. En México sí puede existir responsabilidad administrativa si la obra pública presenta defectos se diseño, ejecución o señalización que generen un riesgo no razonable para los usuarios”. Por ello, reiteró el llamado hacia la profesionalización de los servicios públicos y evitar riesgos y accidentes y que las autoridades, y las empresas hagan las cosas lo mejor que puedan pensando siempre en el bienestar de la comunidad.



