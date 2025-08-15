$!Denuncian tala y daños al Arroyo Jabalines por maquinaria del Ayuntamiento de Mazatlán

MAZATLÁN._ Maquinaria del Ayuntamiento de Mazatlán destruyó vegetación al tratar de modificar el cauce del Arroyo Jabalines, denunciaron afectados.

Gerardo López del Río, uno de los propietarios afectados, explicó que la mañana de este viernes llegaron con la maquinaria pero no pudieron avanzar porque no pudieron entrar al terreno de la familia.

“Llevaban la consigna e intención de empezar a trabajar para devolver el cause original del arroyo, pero está complicado para ellos sin poder tocar por lo pronto nuestro predio”, expuso el propietario del terreno que afectaron cuando lo desviaron.

Sobre todo por la demanda que existe ante el Juzgado Décimo por despojo y daños al predio particular contra el Ayuntamiento de Mazatlán.

Y es que la obra de desvío fue hecha el 29 de mayo de 2025 en el Arroyo Jabalines, donde eliminaron el trazo curvo que mitigaba la velocidad del agua para cambiar el cauce a una línea recta de aproximadamente 80 metros, generando la revisión del caso por la Comisión Nacional del Agua al poner una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de los responsables.

“No se detienen para actuar ilegalmente y afectar a Mazatlán”, señaló Guillermo Quintana Pucheta, abogado de la familia afectada.