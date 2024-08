“Están un poco excesivos pero uno ya sabe a lo que viene. Para todos lados son 200 pesos, a dónde vayas, por cerquita que sea y si es de noche un poquito más en las pulmonías, el único eco taxi que me tocó, me cobró barato, ese me cobró 80 pesos, fue lo más barato que pague en una corrida que fue de aquí del Acuario al Hotel Costa de Oro”, detalló Ricardo Mata, visitante de San Luis Potosí.

Y las denuncias siguen brotando.

”Yo tomé una auriga de la tienda Soriana Híper a Catedral, me cobró 245 pesos, éramos mi esposa, mis dos hijos chicos y yo, la verdad sí considero un abuso, porque no está tan lejos, a parte no había tráfico como para que justificara que se tardó, fue todo rápido y a parte el sonido lo llevaba muy alto”, afirmó Javier, turista de Ciudad Juárez, Chihuahua.

”No vimos a nadie, ni módulo ni nada, para llegar a preguntar cuánto es el cobro, la verdad lo estoy pensando regresar a Mazatlán, está muy caro todo, y el transporte peor”.

También la familia Fierro Espinosa, quien viaja desde Monterrey, denunciaron ante Noroeste que hay mucho abuso en los cobros.

”La verdad está muy bonito Mazatlán, nos encanta venir, tenemos dos periodos vacacionales que estamos aquí, pero es increíble el cobro alto del transporte, eso afecta mucho, venimos en carro propio, pero nos gusta viajar en pulmonía, pero abusan, la neta, abusan, pero lo más lamentable es que no hay a dónde quejarnos y no sabemos si procede o no la denuncia, nosotros nos vamos muy desilucionados del transporte en este bello destino”, dijo Teresa Fierro.

Luego de haberse puesto en marcha este viernes el proyecto de rutas de circulación para ascenso, descenso y resguardo de transporte turístico o autobuses chárter, los que hacen su ‘agosto’ son los choferes de transporte público.

El proyecto en el que se contemplan cinco rutas para facilitar el acceso eficiente a los hoteles y destinos turísticos de la ciudad, logró que este domingo la zona turística luciera libre de tráfico de este tipo de vehículos, sin embargo está medida, está resultando muy lucrativa para quienes manejan unidades de transporte público, pues aún en distancias cortas el cobro es por arriba de los 150 pesos.

La medida afectará a largo plazo

Un chofer de autobús turístico, quien prefirió conservarse en anonimato, señaló que la implementación de las rutas de acceso no golpea el bolsillo de los charters, ya que ellos siguen cobrando lo mismo, solo que ahora no pueden ofrecer a sus pasajeros el servicio de traslados.

“No nos perjudica, pero tampoco nos beneficia, aquí el que se queja es el pasajero que tienen a fuerza que utilizar las unidades del servicio público y hay mucha gente que si reniega del sistema que está poniendo el Gobierno Municipal, aquí uno cumple con las normas que ellos ponen”, mencionó el entrevistado.

Destacó que este proyecto que puede causar un beneficio inmediato en la ciudad por la reducción del tráfico ocasionado por los vehículos turísticos en ciertas zonas, a la larga puede perjudicar a la cantidad de personas que decidan visitar el puerto.

“Aquí el perjudicado es el pasajero, que con el tiempo va a empezar a ver todo y va a empezar a mermar el turismo para estos lados”, dijo.

“Es entendible, por ejemplo en Camarón Sábalo, que es una avenida muy pequeña para nosotros, pues si hacemos tráfico, pero si nos ponemos a ver una cosa con otra, pues uno les trae la gente para que ustedes se beneficien”, recalcó.

Argumentó que ahora el costo del viaje aumentará pues el turista tiene que pagar los traslados en transporte público, el cuál en ocasiones es ‘abusivo’ o incluso en el caso de grupos de más de cuatro personas el tener que usar más de un vehículo.

“Es que hay unos servicios de taxis que si se mandan ahí con los costos. No tienen un cierto margen aquí en el municipio que les obligue a cobrar tanto de tal lado a tal lado”, comentó.