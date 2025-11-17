Denuncian usuarios de camiones urbanos de Mazatlán, que choferes traen música alta y con apología del delito

En rutas como Jabalíes, Lomas del Ébano y El Conchi, usuarios ha denunciado que los choferes que traen el sonido de la música muy elevado y con apología del delito.

Los usuarios mencionan que el volumen alto es un factor para que no escuche cuando piden la parada, además de generar molestias a las personas que vienen cansados de trabajar.

En videos y fotografías enviadas a Noroeste, los usuarios han denunciado el tipo de música que traen los choferes, pero que ellos argumentan que no solo lo escuchan los choferes, sino todos los pasajeros, entre ellos niños, adolescentes y jóvenes, y se burlan de que por eso las nuevas generaciones crecen alabando a personajes que alardean en ese tipo de corridos.

De hecho, señalaron en su queja que, en Sinaloa debería de prohibirse como ya lo hicieron una vez en sexenios anteriores.

Así como en las pulmonías y en autos paseando por la Avenida del Mar, donde era muy común el elevado nivel de las bocinas y los narcocorridos, recordaron.

Pero, los narcocorridos no están prohibidos en todo Mazatlán y Sinaloa de manera permanente, según la última aclaración hecha en el abril de este año por el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Y si hubo prohibiciones puntuales en eventos específicos, como en el Carnaval de 2019, y restricciones en lugares con venta de alcohol y grandes concentraciones de público en años anteriores.

La prohibición a nivel estatal ha sido intermitente, y la visión actual del gobernador es combatir la apología del delito a través de la cultura y el rechazo social, no de la prohibición.

Las autoridades de Mazatlán prohibieron los narcocorridos durante el carnaval de ese año, y los músicos acataron la medida.

El ex Gobernador Mario López Valdés, restringió la interpretación de narcocorridos en lugares públicos con venta de alcohol para combatir la violencia.

Esta prohibición aplicaba para los centros nocturnos, restaurantes y bares que se encontraban en los 18 municipios que integran el estado de Sinaloa. Sin embargo, en febrero de 2013, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó las medidas impulsadas por Malova.

Las medidas de Malova iban a estar vigentes hasta las próximas elecciones en Sinaloa, pero se mantuvieron durante el gobierno de Quirino Ordaz Coppel (2017-2021), quien dijo respetar los narcocorridos y a sus intérpretes, pero indicó que se debería fomentar la música que promueva un ambiente de paz.