$!Denuncian vecinos de colonia Anáhuac, en Mazatlán, potencial peligro por cables de alta tensión flojos

En medio de las protestas de ayer por su problema de drenaje, algunos vecinos de la colonia Anáhuac también hicieron la denuncia de varios cables de alta tensión flojos y a medio caer que se encuentran muy pegados a las ventanas de sus viviendas, así como daños en las estructuras de dichos pilares. Preocupados por sufrir alguna descarga en medio de las lluvias, la señora Juana Osuna y sus vecinos de la calle Limón compartieron esta situación con Noroeste, en la que piden que la Comisión Federal de Electricidad ponga atención a sus postes para evitar algún accidente más adelante. “Tenemos ahí los cuatro cables de alta tensión que ya van a pegar en la ventana, porque este poste lo quebraron y aquel está suelto también, se está sostenido nada más por los cables. Entonces están muy bajos y nosotros corremos peligro en todo momento”, dijo Juana Osuna.





Por su parte, otro vecino de la zona señaló que varios postes de luz ya se pueden ver muy ladeados y con probabilidad de colapsar en cualquier momento. Esto mismo es lo que provoca que los cables bajen peligrosamente a los balcones de sus casas, con el riesgo de que los alcance alguna corriente. “En un momento dado llegan a pegar (los cables) va a ser un cortazo y puede haber afectados, por la lluvia y más que nada por los postes que ya están ladeados. Si te fijas, el poste aquí ya está ladeado, y los cables no tardan en pegar a la pared; entonces esto viene siendo muy peligroso para las personas que viven aquí”, indicó el vecino. Explicaron que otra razón por la que los postes podrían estar ladeados, se debe a los trabajos que hacen las compañías de cable e internet, pues señalan que al momento de meter la fibra óptica tensan mucho el cableado y eso origina que los soportes puedan venirse abajo.



