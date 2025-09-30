Mazatlán
Denuncian vecinos de colonia Anáhuac, en Mazatlán, potencial peligro por cables de alta tensión flojos

Ubicados en la calle Limón, dos postes de la CFE ya lucen ladeados y con riesgo de caerse, por lo que los vecinos piden se les pueda cambiar o dar mantenimiento pronto
Alexis García |
30/09/2025 15:28
En medio de las protestas de ayer por su problema de drenaje, algunos vecinos de la colonia Anáhuac también hicieron la denuncia de varios cables de alta tensión flojos y a medio caer que se encuentran muy pegados a las ventanas de sus viviendas, así como daños en las estructuras de dichos pilares.

Preocupados por sufrir alguna descarga en medio de las lluvias, la señora Juana Osuna y sus vecinos de la calle Limón compartieron esta situación con Noroeste, en la que piden que la Comisión Federal de Electricidad ponga atención a sus postes para evitar algún accidente más adelante.

“Tenemos ahí los cuatro cables de alta tensión que ya van a pegar en la ventana, porque este poste lo quebraron y aquel está suelto también, se está sostenido nada más por los cables. Entonces están muy bajos y nosotros corremos peligro en todo momento”, dijo Juana Osuna.

Por su parte, otro vecino de la zona señaló que varios postes de luz ya se pueden ver muy ladeados y con probabilidad de colapsar en cualquier momento. Esto mismo es lo que provoca que los cables bajen peligrosamente a los balcones de sus casas, con el riesgo de que los alcance alguna corriente.

“En un momento dado llegan a pegar (los cables) va a ser un cortazo y puede haber afectados, por la lluvia y más que nada por los postes que ya están ladeados. Si te fijas, el poste aquí ya está ladeado, y los cables no tardan en pegar a la pared; entonces esto viene siendo muy peligroso para las personas que viven aquí”, indicó el vecino.

Explicaron que otra razón por la que los postes podrían estar ladeados, se debe a los trabajos que hacen las compañías de cable e internet, pues señalan que al momento de meter la fibra óptica tensan mucho el cableado y eso origina que los soportes puedan venirse abajo.

De igual modo, lanza un llamado para que la Presidenta Estrella Palacios pueda hacer algo para solucionar su problema; ya que ante la presente temporada de lluvia y la falta de respuestas ante las denuncias que ya han hecho, los vecinos de Anáhuac no saben a quien más pueden acudir.

“Son postes viejos también. Tienen como 50 años y ya no aguantan más, ya realmente necesitan cambiarse. Sabemos que esto con la Comisión, pero queremos que intervenga Estrella Palacios porque a nosotros no nos hacen caso, ya hemos hecho miles de reportes y nada. Y luego aquí hay niños; entonces si llega a tronar algo, imagínate, hasta se puede incendiar la casa”.

