$!Denuncian vecinos de Infonavit Playas abandono masivo de gatos y focos de infección

Vecinos del andador Playa Chametla, en el Infonavit Playas, denunciaron este lunes un grave problema sanitario derivado del abandono de una gran cantidad de gatos en una vivienda cercana, situación que ya genera focos de infección y preocupación entre los habitantes de la zona.

De acuerdo con testimonios de residentes, una familia que recientemente dejó el lugar habría abandonado a cerca de 30 felinos dentro del inmueble. Los animales entran y salen constantemente a la calle, donde rompen bolsas de basura en busca de alimento, para después regresar al domicilio durante la noche.

La casa, aparentemente deshabitada, mantiene una parte de la puerta abierta, lo que facilita el acceso de los gatos. En el sitio aún se observan algunos recipientes con agua y restos de comida, que presuntamente son colocados de forma ocasional por los antiguos propietarios.