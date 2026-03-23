$!Denuncian vecinos de Infonavit Playas abandono masivo de gatos y focos de infección

Vecinos del andador Playa Chametla, en el Infonavit Playas, denunciaron este lunes un grave problema sanitario derivado del abandono de una gran cantidad de gatos en una vivienda cercana, situación que ya genera focos de infección y preocupación entre los habitantes de la zona.
De acuerdo con testimonios de residentes, una familia que recientemente dejó el lugar habría abandonado a cerca de 30 felinos dentro del inmueble. Los animales entran y salen constantemente a la calle, donde rompen bolsas de basura en busca de alimento, para después regresar al domicilio durante la noche.
La casa, aparentemente deshabitada, mantiene una parte de la puerta abierta, lo que facilita el acceso de los gatos. En el sitio aún se observan algunos recipientes con agua y restos de comida, que presuntamente son colocados de forma ocasional por los antiguos propietarios.
Los vecinos señalaron que los animales realizan sus necesidades sobre banquetas y áreas comunes, lo que ha provocado malos olores y la presencia de posibles focos de infección, afectando la calidad de vida de quienes habitan en el sector.
Asimismo, denunciaron que ante la problemática, algunas personas han optado por envenenar a los gatos para reducir su número. Incluso, indicaron que varios de estos animales han sido enterrados en una pequeña área verde que conecta los andadores.
Durante un recorrido realizado por Noroeste, se constató la presencia de varios gatos descansando en la arena y sobre los árboles, donde buscan refugio del calor, mientras que sus desechos se encuentran dispersos en distintos puntos del lugar.
Los habitantes del Infonavit Playas afirmaron haber realizado reportes ante la autoridad de Ecología; sin embargo, hasta el momento no han recibido atención ni se ha implementado alguna acción para retirar a los animales o investigar a los responsables del abandono.
Finalmente, hicieron un llamado urgente a las autoridades municipales para que atiendan la situación, tanto por el riesgo sanitario que representa como por el bienestar de los propios animales, quienes continúan expuestos al maltrato y a ser envenenados.