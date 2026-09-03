$!Denuncian vecinos de la Anáhuac abandono de residuos extraídos de canal pluvial

A casi un mes de que se llevaran a cabo trabajos de limpieza en el canal pluvial que cruza la colonia Anáhuac, en Mazatlán, los residuos extraídos continúan acumulados en dos puntos ubicados a los costados del cauce, denunciaron vecinos del sector.
Los habitantes señalaron que, aunque se retiraron del interior del canal grandes cantidades de basura, tierra y restos de vegetación para evitar inundaciones en la zona, el material no fue trasladado posteriormente a un sitio adecuado para su disposición final.
Como consecuencia, los desechos permanecen amontonados sobre las banquetas cercanas al canal, generando molestias entre quienes diariamente transitan por esta zona de la colonia.
De acuerdo con los vecinos, los montículos ocupan buena parte del espacio destinado al paso peatonal, por lo que algunas personas tienen dificultades para caminar por las banquetas y deben rodear los residuos o bajar a la calle, sobre el flujo vehicular para continuar su recorrido.
Esta situación representa un problema principalmente para adultos mayores, personas con alguna discapacidad, niñas, niños y habitantes que se desplazan por el lugar con carriolas, bicicletas o vehículos de asistencia.
Los vecinos consideraron que las labores de limpieza quedaron incompletas, pues si bien los residuos fueron retirados del interior del cauce para permitir el flujo del agua, hasta el momento no se ha concluido con su recolección y traslado.
Además de obstruir el paso, los montones de desechos han comenzado a ser utilizados por otras personas como puntos para abandonar más basura, por lo que a los residuos extraídos del canal se han sumado desperdicios arrojados por quienes pasan por el sitio, lo que incrementa gradualmente la cantidad de desechos.
Los habitantes manifestaron su preocupación porque el problema pueda agravarse si los montículos continúan en el lugar, ya que la basura podría dispersarse por las calles o regresar al interior del canal debido a las lluvias y al movimiento del agua, lo que reduciría la efectividad de los trabajos realizados previamente.
También señalaron que mantener despejados los alrededores del cauce es necesario para conservar en buenas condiciones la infraestructura pluvial y evitar que la acumulación de residuos se convierta en un problema mayor para las familias de la colonia.
Los vecinos aseguraron que ha transcurrido cerca de un mes sin que las autoridades municipales regresen para completar la recolección, pese a que los montículos se encuentran en espacios visibles y afectan la movilidad peatonal.
Ante esta situación, solicitaron al Gobierno Municipal de Mazatlán enviar personal y unidades para retirar la basura, los restos de vegetación y la tierra acumulada en ambos puntos, pidiendo que las labores de limpieza de canales pluviales contemplen no solamente la extracción de los residuos, sino también su retiro inmediato, con el propósito de evitar obstrucciones en las banquetas y la aparición de tiraderos clandestinos.
De esta forma, los habitantes esperan que las autoridades atiendan el reporte, despejen las áreas de paso y concluyan los trabajos iniciados hace aproximadamente un mes en este sector de la colonia Anáhuac.