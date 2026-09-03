$!Denuncian vecinos de la Anáhuac abandono de residuos extraídos de canal pluvial

A casi un mes de que se llevaran a cabo trabajos de limpieza en el canal pluvial que cruza la colonia Anáhuac, en Mazatlán, los residuos extraídos continúan acumulados en dos puntos ubicados a los costados del cauce, denunciaron vecinos del sector.

Los habitantes señalaron que, aunque se retiraron del interior del canal grandes cantidades de basura, tierra y restos de vegetación para evitar inundaciones en la zona, el material no fue trasladado posteriormente a un sitio adecuado para su disposición final.

Como consecuencia, los desechos permanecen amontonados sobre las banquetas cercanas al canal, generando molestias entre quienes diariamente transitan por esta zona de la colonia.

De acuerdo con los vecinos, los montículos ocupan buena parte del espacio destinado al paso peatonal, por lo que algunas personas tienen dificultades para caminar por las banquetas y deben rodear los residuos o bajar a la calle, sobre el flujo vehicular para continuar su recorrido.

Esta situación representa un problema principalmente para adultos mayores, personas con alguna discapacidad, niñas, niños y habitantes que se desplazan por el lugar con carriolas, bicicletas o vehículos de asistencia.

Los vecinos consideraron que las labores de limpieza quedaron incompletas, pues si bien los residuos fueron retirados del interior del cauce para permitir el flujo del agua, hasta el momento no se ha concluido con su recolección y traslado.