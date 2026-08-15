$!Denuncian vecinos de Palos Prietos tala de árbol en camellón de la calle Lola Beltrán, en Mazatlán

La tala de un árbol en el camellón de la calle Lola Beltrán generó inconformidad entre vecinos de la colonia Palos Prietos, quienes cuestionaron los motivos de su retiro y pidieron proteger las áreas verdes de la zona.
El ejemplar se encontraba al inicio de la vialidad, cerca del cruce con la avenida Ejército Mexicano, una de las principales arterias viales del puerto, por lo que su retiro causó molestia entre habitantes del sector, quienes consideraron necesario conservar los árboles existentes en los espacios públicos.
Los vecinos solicitaron a las autoridades municipales revisar las circunstancias en las que se efectuó la tala y aclarar si existía alguna autorización o dictamen que justificara la intervención.
Asimismo, pidieron conocer si el árbol presentaba daños, representaba algún riesgo para peatones y automovilistas o interfería con la infraestructura urbana, pues señalaron que no contaban con información sobre los motivos de su retiro.
La principal inconformidad se centra en la pérdida de vegetación dentro de un sector donde los árboles proporcionan sombra y ayudan a disminuir la sensación térmica, particularmente durante los meses de mayor calor.
Por esto, los habitantes señalaron que no se oponen al retiro de ejemplares cuando representan un peligro, pero consideraron que este tipo de acciones debe explicarse a la comunidad y, cuando sea posible, priorizar la poda o el tratamiento antes de recurrir a la tala.
Además, solicitaron que, en caso de confirmarse que el árbol debía ser retirado, se lleve a cabo una acción de restitución mediante la plantación de otro ejemplar adecuado para las condiciones del camellón.
Hasta el momento se desconocen públicamente las causas de la tala, por lo que los vecinos esperan que las autoridades correspondientes inspeccionen el lugar y determinen lo sucedido.