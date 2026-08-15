$!Denuncian vecinos de Palos Prietos tala de árbol en camellón de la calle Lola Beltrán, en Mazatlán

La tala de un árbol en el camellón de la calle Lola Beltrán generó inconformidad entre vecinos de la colonia Palos Prietos, quienes cuestionaron los motivos de su retiro y pidieron proteger las áreas verdes de la zona.

El ejemplar se encontraba al inicio de la vialidad, cerca del cruce con la avenida Ejército Mexicano, una de las principales arterias viales del puerto, por lo que su retiro causó molestia entre habitantes del sector, quienes consideraron necesario conservar los árboles existentes en los espacios públicos.

Los vecinos solicitaron a las autoridades municipales revisar las circunstancias en las que se efectuó la tala y aclarar si existía alguna autorización o dictamen que justificara la intervención.