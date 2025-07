$!Denuncian vecinos de Villa Florida, en Mazatlán, constantes cortes en el suministro de agua

“No sabemos ni cuál es el problema. Muchas veces marcamos e incluso las mismas operadoras nos dicen que no tienen reporte, que no tienen problema o que nadie se queja. Lo cual para mí se me hace una clara mentira de ellos porque yo ya he reportado, yo ya les he dicho; hace como una semana les marqué que tenía un problema y me dijeron que iban a venir. No vino nadie y cuando les volví a marcar me dijeron que tenía cita ese día; no dijeron hora y al final no vino nadie”.

“No me han dicho si se puede arreglar, no me han dicho qué problema hay. Mi esposa ha marcado anteriormente, porque este problema ya lo llevamos desde hace tres años; entonces, cuando por fin vienen a checar, pues vienen muy temprano y sí hay agua. Lo que para ellos es como de: ‘Ah, mira, entonces aquí no hay problema’, y lo marcan como si todo estuviera bien”.

Agregó que esta situación afecta principalmente a los vecinos que tiene mascotas en el patio, pues debido a la falta de agua no pueden llevar a cabo las limpiezas. Además de que en tiempos de calor donde la temperaturas son altas, es muy necesario el líquido vital para aseo, higiene e hidratación de las personas.

En tanto, Leonardo Pineda comenta que en ocasiones han tratado de juntar varias firmas de más vecinos para hacer que la denuncia sea más grande; sin embargo, algunos de los habitantes de Villa Florida han preferido no participar por razones propias, lo cual genera que tampoco se pueda hacer más ruido con el caso.