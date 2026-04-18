$!Denuncian vecinos del Cerro del Vigía abandono y fallas en servicios públicos

MAZATLÁN._ Vecinos del Cerro del Vigía denunciaron que esta zona turística y emblemática de Mazatlán carece de atención.
El lugar es reconocido en libros de la historia de Mazatlán porque desde aquí se alumbraba con un pequeño faro a las barcazas para que llegaran a buen puerto y fue un sitio de mando para la defensa de invasores, narró Ramón Zamudio.
Sin embargo, el vecino lamentó que ahora esta zona se encuentre abandonada por el Ayuntamiento, porque les escasea el agua muy seguido, se desbordan alcantarillas continuamente y las calles son muy antiguas, de más de 70 años.
Además de ser un sitio para presumir al turismo de cruceros y nacionales, las familias que aún viven en el cerro no ven para cuándo dejarán de batallar con las carencias.
Cuando no está destapada, se desborda una alcantarilla; o no sale ni una gota de agua y la Jumapam lo sabe e incluso lo confirma que las redes de abasto del agua potable ya son obsoletas, porque aún existen tramos de asbesto o vestigios que hubo, poniendo en riesgo a los vecinos que a diario deben lidiar con ello, reiteró.
Ramón reiteró también que cuando se dan los permisos para levantar nuevas torres o darle una retocada al Paseo del Centenario para que el visitante lo vea bien, olvidan la parte habitacional del cerro, donde viven familias que no precisamente tienen abundancia económica para invertir ellas mismas en mejorar los servicios públicos.
Puso de ejemplo que por la calle Bateria y Talpita, por debajo hay solo socavones.
“Nos tienen abandonados y aquí es una zona turística, pero lo peor es que la gente que vive aquí ya se ha caído por las malas condiciones que tienen las callecitas. Ahorita hay una alcantarilla abierta que ya la hemos reportado y nada que atienden el llamado”, sostuvo.
El vecino recordó que con el Gobernador Mario López Valdez se asignó presupuesto para reparar la calle Talpita porque estaba llena de cráteres y estuvo cerrada durante 15 años. Incluso, la tubería de agua potable y el drenaje que existe en esta zona es viejísima y nunca se ha repuesto.
Comentó que a pesar de haber solicitado a las autoridades municipales que hagan un recorrido para que constaten las condiciones que presentan las calles y los servicios deficientes, que no tienen suficiente presión para subir el agua y que cuando llueve rebosan las alcantarillas, los vecinos son los que padecen.
El llamado que hizo es para que tapen por lo pronto la alcantarilla, donde en cualquier momento puede irse una persona mayor o niños que habitan en esta parte del Mazatlán antiguo.