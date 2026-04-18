$!Denuncian vecinos del Cerro del Vigía abandono y fallas en servicios públicos

MAZATLÁN._ Vecinos del Cerro del Vigía denunciaron que esta zona turística y emblemática de Mazatlán carece de atención.

El lugar es reconocido en libros de la historia de Mazatlán porque desde aquí se alumbraba con un pequeño faro a las barcazas para que llegaran a buen puerto y fue un sitio de mando para la defensa de invasores, narró Ramón Zamudio.

Sin embargo, el vecino lamentó que ahora esta zona se encuentre abandonada por el Ayuntamiento, porque les escasea el agua muy seguido, se desbordan alcantarillas continuamente y las calles son muy antiguas, de más de 70 años.

Además de ser un sitio para presumir al turismo de cruceros y nacionales, las familias que aún viven en el cerro no ven para cuándo dejarán de batallar con las carencias.

Cuando no está destapada, se desborda una alcantarilla; o no sale ni una gota de agua y la Jumapam lo sabe e incluso lo confirma que las redes de abasto del agua potable ya son obsoletas, porque aún existen tramos de asbesto o vestigios que hubo, poniendo en riesgo a los vecinos que a diario deben lidiar con ello, reiteró.

Ramón reiteró también que cuando se dan los permisos para levantar nuevas torres o darle una retocada al Paseo del Centenario para que el visitante lo vea bien, olvidan la parte habitacional del cerro, donde viven familias que no precisamente tienen abundancia económica para invertir ellas mismas en mejorar los servicios públicos.