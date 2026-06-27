Denuncian vecinos del fraccionamiento San Antonio más de 2 días sin energía eléctrica

Habitantes del fraccionamiento San Antonio denunciaron que desde la tarde del jueves permanecen sin servicio de energía eléctrica, situación que ha afectado a decenas de familias, principalmente por las altas temperaturas que se registran en Mazatlán.

De acuerdo con vecinos del sector, el corte de energía ha provocado que alimentos almacenados en refrigeradores se echen a perder, además de complicar las condiciones para quienes viven en la zona.

Los afectados señalaron que realizaron reportes ante la Comisión Federal de Electricidad, sin embargo, hasta la noche de este sábado, su personal no había acudido a restablecer el servicio.

Asimismo, algunos vecinos atribuyeron el problema a presuntas conexiones irregulares realizadas por personas que habitan en invasiones cercanas, las cuales, afirmaron, ocasionan constantes interrupciones del suministro.

”Llevamos desde el jueves en la tarde sin luz. Hablamos a Comisión, pero ya no vinieron. Hay muchos niños viviendo por acá y la comida ya se nos echó a perder”, expresó una de las personas afectadas.

Los habitantes hicieron un llamado a la CFE para que atienda la falla a la brevedad, ya que las altas temperaturas incrementan los riesgos para la salud de quienes permanecen sin energía eléctrica desde hace más de 48 horas.