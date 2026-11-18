Cuatro alcantarillas con desborde de aguas negras en calles cercanas a un colegio, en la Colonia Burócrata, ha generado preocupación entre los vecinos del sector, quienes denuncian que ya se han presentado dolores de cabeza y vómito en algunos de los jóvenes que asisten a esta institución educativa. Verónica Gómez, madre de familia del colegio y vecina de la colonia, expresó la necesidad de la intervención de las autoridades municipales, compartiendo su preocupación de que los malestares puedan estar relacionados con el desborde de las aguas residuales que brotan cerca del plantel, donde los niños pasan parte de la jornada al aire libre.

De acuerdo con su testimonio, los derrames abarcan cerca de tres cuadras por las que pasan familias que llevan a sus hijos a la escuela, donde, en las calles afectadas hay mosquitos y que el olor del drenaje dificulta el recorrido al plantel. “Son cuatro, son cuatro que están, o sea, rebosando y la verdad es que pues ya hay mosquitos, ya a todos nos está afectando como vecinos y pues en el tema del colegio también, a los niños, ¿no? Sobre todo, ahí en la hora del recreo, pues salen a jugar y todo eso”, comentó. La madre de familia mencionó problemas en la piel entre los malestares que, según dijo, han tenido algunos estudiantes, por lo que manifestó que a los padres les preocupa una posible relación entre las afectaciones con las aguas residuales. “Yo soy vecina y soy madre de familia. Tengo mis dos hijos ahí en Trébol y pues ellos son también afectados ante esto. Dolor de cabeza, vómito han presentado ellos y pues imagínense cómo estamos todos los padres de familia muy preocupados por eso”, declaró. De acuerdo con Gómez, el problema de drenaje comenzó hace más de cinco años en la Colonia Burócrata, pero actualmente, ha alcanzado a los sectores Alarcón y Jabalíes, donde algunas de las principales calles afectadas son de terracería.

Sobre la posibilidad de pavimentarlas, dijo que a los vecinos les han explicado que por la zona pasa un colector que dificulta esos trabajos. La vecina señaló que los habitantes han acudido en distintas ocasiones a solicitar la reparación del drenaje y que cuentan con documentos que respaldan sus gestiones, donde una de las respuestas que han recibido, aseguró, es que falta presupuesto para atender el problema. Por tal motivo, Gómez pidió a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán y a la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez que acudan al sector para que conozcan las condiciones en las que viven los vecinos y transitan los estudiantes. “Entonces sí, por favor, les pedimos que vayan, que se echen la vuelta para que vean. Ni un segundo van a aguantar ahí. Y nuestros niños, o sea, nos importa la salud de nuestros hijos y la de nuestros maestros también”, manifestó.