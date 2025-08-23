$!Denuncian vecinos gran zanja con aguas negras en la colonia Sánchez Celis

MAZATLÁN._ Vecinos de la colonia Sánchez Celis denunciaron una gran zanja con aguas negras ubicada en la calle Hidalgo, esquina con avenida Sinaloa, la cual es el resultado de una obra que Jumapam todavía no ha terminado, y que ya se ha convertido en un problema para la zona.
Testigos de la colonia aseguran que dicho boquete ya tiene ahí tres semanas sin ninguna continuación, pues solo lo abrieron y dejaron ahí la tierra y el escombro. Sin embargo, con el pasar de los días y la llegada de la lluvia, tanto peatones como conductores se pone en riesgo de caer al fondo del pozo.
Un vecino que prefirió mantenerse anónimo, comentó a Noroeste que la zanja arroja fuertes olores a drenaje cuando el día está soleado; además de que una persona tuvo un accidente en las cercanías a la obras, por lo que espera que el personal de Jumapam pueda acudir pronto a reparar la calle.
Señalan además que cuando las lluvias son más intensas, crece el riesgo de caer a la zanja, pues al sufrir la colonia varias inundaciones, las personas no pueden ver por dónde caminan, lo que podría generar accidente fatales para los vecinos de Sánchez Celis, quienes son desde niños hasta adultos mayores.
Otros desperfecto que señalaron los vecinos fue el poco espacio que quedó en la avenida Sinaloa debido a la obra inconclusa, ya que los carros tienen menos espacio para maniobrar y chocan muy seguido con el camellón. Una situación que podría pasar a mayores si las lluvias fuertes siguen llegando.
Cabe mencionar que la zanja está cercada con boyas naranja y cintas de preocupación; esto para que la gente y los autos no se acerquen demasiado al pozo. No obstante, esto también ha provocado que la gente ya no acude a los negocios de esa calle por el temor a un accidente.