$!Denuncian vecinos gran zanja con aguas negras en la colonia Sánchez Celis

MAZATLÁN._ Vecinos de la colonia Sánchez Celis denunciaron una gran zanja con aguas negras ubicada en la calle Hidalgo, esquina con avenida Sinaloa, la cual es el resultado de una obra que Jumapam todavía no ha terminado, y que ya se ha convertido en un problema para la zona.

Testigos de la colonia aseguran que dicho boquete ya tiene ahí tres semanas sin ninguna continuación, pues solo lo abrieron y dejaron ahí la tierra y el escombro. Sin embargo, con el pasar de los días y la llegada de la lluvia, tanto peatones como conductores se pone en riesgo de caer al fondo del pozo.

Un vecino que prefirió mantenerse anónimo, comentó a Noroeste que la zanja arroja fuertes olores a drenaje cuando el día está soleado; además de que una persona tuvo un accidente en las cercanías a la obras, por lo que espera que el personal de Jumapam pueda acudir pronto a reparar la calle.