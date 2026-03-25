Denuncian vecinos mal uso del Bosque de la Ciudad de Mazatlán

Vecinos denunciaron el mal uso del Bosque de la Ciudad advirtiendo que a Mazatlán solo le queda este pulmón verde y está siendo mutilado.

El Decreto Federal que data desde el 14 de septiembre de 1994 entregado a la Asociación del Bosque de la Ciudad para protegerle como un lugar de esparcimiento y de salud para los mazatlecos y como atractivo turístico, no de beneficio para el Ayuntamiento. Se trata de un terreno de una superficie de 306 mil 518.25 metros cuadrados de uso común, explicó la abogada representante Ana Rosa Tirado.

Lo anterior, viene detallado en una denuncia formal dirigida y enviada a la Presidenta de la República Claudia Sheinbaum Pardo, al Gobernador Rubén Rocha Moya y para la Alcaldesa de Mazatlán Estrella Palacios Domínguez, donde se pide se respete los usos de suelo del Bosque de la ciudad hoy llamado Central Park o Parque Central.

“Porque el municipio no puede estar disponiendo los usos de suelo. Es más, desde que nosotros se nos donó este espacio, el uso está decretado exclusivamente para parques para la recreación, o sea, todo es para que todos los mazatlecos puedan estar ahí a disfrutar del lugar. Entonces aquí se está convirtiendo esto en otra cosa, o sea, ya como área de uso común no se está respetando. La petición es que sean reubicadas esas oficinas municipales que se están ahora en el Bosque”, detalló.

La abogada fue más específica citando de ejemplo las oficinas municipales instaladas el 25 de febrero de este año, así como la bodega general de parques y jardines y el vivero que fueron colocadas en el interior del área de uso común.

Dicha bodega y vivero de servicios públicos fueron instalados desde el 2023 y 2024 corresponden a una superficie de 24 mil 780.34 metros cuadrados en una área de uso común incluida dentro del polígono del decreto federal.

La asociación en la defensa de ese espacio, recordó que en el pasado pidió a Jumapam retiraran tubos y no se permitió se colocara una subestación.

Sobre el espacio que les fue asignado dentro del decreto para los adultos mayores y que ahora está en manos del Consejo Ecológico de Mazatlán, pidió se les regrese.

También, el documento contempla peticiones la Avenida Leonismo como parte del Bosque de la Ciudad, para que sean inclusivas y puedan transitar adultos mayores con alguna discapacidad, personas con limitaciones motrices y cerebrales y no existen ni rampas para poder cruzarlas sin riesgos, ni hay reductores de velocidad.

“Por ejemplo, no tienen forma de tener un control de velocidad ahí y luego aparte, ¿cómo puedes tú cruzar esa calle? A ti te ha tocado cruzar esa calle y tienes que ir corriendo, ¿verdad? A ver, una persona que tiene limitación motriz, ¿cómo le hace con silla de ruedas? O sea, el camellón no tiene una rampa para que la silla de ruedas se quede en el centro”

También hizo la observación de que erróneamente en Mazatlán creen que las áreas y los parques son solamente para los niños, pero deben ser también para el disfrute de los adolescentes, jóvenes, para los adultos, los adultos mayores y para las personas que tienen limitaciones diversas.

“Que pasa con las personas con limitaciones motrices, visuales, auditivas y cerebrales se han acercado para que se les asigne y adapte una superficie de este terreno que también es para todos en el cual ellos tengan el uso, goce y disfrute de esta área natural y como autoridades se les adapte de acuerdo a sus necesidades y no les han dado respuesta”.

Pero, reclamó que en cambio si están dando concesiones a cámaras como la de los restaurantes para dar capacitaciones dentro del Parque.

“Nuestra autoridad municipal está declarando que se va a ir la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados de Mazatlán para hacer sus capacitaciones allá de del área. O sea, adentro del parque se le están dando acciones diferentes al uso recreativo”.

La abogada abundó sobre el proyecto de la Fundación Unidos de Empresa y ciudadanos que están contribuyendo a mejorar la zona del Bosque de la Ciudad, desde que se adquirió el terreno a los Tellerías para hacer la Avenida Quirino Ordaz y limpiar la laguna del camarón, así como reforestar e invertir en el nuevo Acuario de Mazatlán.

Pero, que ahora tienen un plan de hacer el área recreativa y no son escuchados.

“Ellos son personas que están buscando el bien común y están buscando mejorar la imagen urbana y turística. Entonces ellos están presentándole un proyecto ejecutivo y está muy bien su proyecto, sí, está muy bien. Pero resulta de que ahorita, por ejemplo, los espacios de recreación, de solo esparcimiento, hay mucho ruido ahí. Por ejemplo, si tú vas ahí y quieres oír tranquilidad, No puedes escuchar el canto de los pájaros, no lo vas a oír, porque hay muchos distractores”.

Lamentó que el Ayuntamiento no tome en cuenta el Decreto Federal ni a la Asociación del Bosque de la ciudad a quienes se les confirió vigilar del buen uso de este espacio.

“Nosotros somos ciudadanos que no tenemos por que el gobierno tiene la obligación de ejecutar obras y hacer beneficios, ¿no? En un momento determinado, por ejemplo, aquí la responsabilidad es compartida con apego al Artículo IV, párrafo V de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos, en el que establece que el derecho humano a un medio ambiente es para todos”.

La experta citó que hay muchas leyes federales, estatales y municipales y diversos ordenamientos en los que los tres niveles de gobierno deben de estar en armonía para la protección de áreas verdes, parques y la protección del medio ambiente y en Mazatlán solo queda este pulmón verde que se llama Bosque de la Ciudad o Parque Central y está siendo mutilado.

Y habló en lo general el sentir de los mazatlecos de preferir, así como en el pasado que el Bosque de la Ciudad se llenaba los fines de semana para descansar, convivir, caminar o sentarse a escuchar a la naturaleza, pero de eso todo cambió.

“Ahorita estamos para hacer actividades de recreación, irnos de picnic, irnos con la bicicleta y que nos estén manejando esto para bien y todo Mazatlán está igual, las áreas verdes están muy descuidadas. Y el decreto del que te hablo que nos dieron a nosotros está para el parque recreativo y áreas verdes que coadyuven para nuestro esparcimiento y que proporcionen un atractivo al turismo. Así lo dice el decreto”, sostuvo.

En entrevista, Ana Rosa, recordó cuando el presidente municipal José Ángel Pescador arborizó esa área y sí parecía bosque.

“Entonces, a mí me dices, ‘voy al Bosque de la Ciudad’ y me acuerdo que hay árboles, que hay pájaros, que hay un vaivén de horas que voy a disfrutar, eso me llama. Mis hijos fueron scouts, yo fui dirigente de scout, entonces estuve mucho tiempo en el Bosque de la Ciudad. Entonces, te familiarizas con ese nombre, a mí me parece bien, pero si lo quieren cambiar, que la ciudadanía lo diga”.

Y abundó en las mil batallas que ha enfrentado en la defensa de las 2 hectáreas de terreno, donde ahora llaman el Parque Central y hay un vivero y oficinas municipales, que no deberían estar porque no son para recreación sino para uso oficial.

Además de la demanda que se presentó, expuso que también han solicitado que instalen rampas por la banqueta, que ahora está toda desnivelada para transitar una silla de ruedas o para ciegos y débiles visuales, que también acuden al lugar.