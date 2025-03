$!Denuncian vecinos malos olores y derrame de aguas negras constantes en el Cerro del Vigía, en Mazatlán

“Son malos olores, pero fuertes los olores. Yo tengo 78 años y ando malo de las náuseas, me vomito y ando malo del estómago de tanto cochinero, y hasta la garganta me arde. Entonces, ¿quién va a pagar el doctor? ¿Quién me va a pedir la medicina?”.

“Esto está desde noviembre. Se reportó, vino el ingeniero y nos dijo que no podían arreglarlo, que porque ya iban a salir, que hasta que entrará en los nuevos, hasta enero que trae el nuevo gobierno; pasó enero y nada. Las calles están verdes con la suciedad que se hace”.

Mencionó también que al instalar un poste de luz que hay en la esquina, quebraron un tubo que se fue llenando de tierra y se tapó. Es por eso que la gente de Jumapam solo viene a drenar el agua cuando lo reportan; sin embargo, a los días esa agua vuelve a correr.

Inconformes con la falta de soluciones, Cosío y los vecinos del Cerro del Vigía comentan que incluso han pensado en hacer una manifestación bloqueando alguna zona turística para que las autoridades vengan y de verdad arreglen su problemática.

“Mil veces lo hemos reportado. Lo reportaron los vecinos y grabaron, pero no han resuelto. Entonces nosotros estamos a punto de cerrar el Paseo del Centenario, porque afecta a los vecinos, afecta a la gente y hasta al turismo lo afecta. También queremos de denunciarlo nosotros con Profeco, necesitamos una atención inmediata”.