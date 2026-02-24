$!Denuncian vecinos peligro en cruce de avenidas Munich y De las Torres, en Mazatlán

“A correr, si no, me llevan de paso en el cruce peligroso Múnich-Torres”, denuncian vecinos. Transeúntes y automovilistas pidieron topes el llegar a la Avenida de las Torres o que regresen a los tránsitos para controlar el tráfico.

Luis Francisco Chicuate, vecino del fraccionamiento Mar de Cortés, dijo que en repetidas ocasiones se ha puesto en riesgo al tener que cruzar la Avenida Múnich porque los carros circulan con alta velocidad y no dan el paso ni porque hay una escuela cerca. Pidió que se instalen topes reductores de velocidad o tránsitos que controlen el tráfico. “Vea los carros que no se detienen, no bajan de velocidad. No tienen tope a este lado y solicitamos el tope. Ojalá puedan ayudarnos a hacer el favor y ver la peligrosidad que tiene, porque también hay mucho niño de allá cruzando. Del otro retorno o en la donde está la salida de la del del fraccionamiento”.

Y es que comentó, que cuando se concluyó el puente a desnivel Colosio pidieron al municipio que colocaran topes frente a la escuela para el mismo motivo, que los conductores tengan que bajar la velocidad y dejen pasar a los padres y alumnos que van a la Primaria de Petróleos Mexicanos. Y reclamó a las autoridades municipales, de Tránsito que les apoyen antes de que sucedan más desgracia pues no paran la velocidad. “Por ejemplo, varios de aquí han vivido algún hecho bastante difícil porque tenemos que correr porque si no no se detienen. No, no te da chance de pasar. Una vez yo me le paré y venían carros a toda velocidad y rechinó y antes le digo, ‘dale’, Nomás que se quedó el señor ahí y se arrepintió de haber hecho eso”, platicó.