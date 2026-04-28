Denuncias por extorsión en sur de Sinaloa son en su mayoría comerciantes: Vicefisal

Aunque no se ha notado un incremento en lo que va del año, sí se han denunciado algunos casos de intentos de extorsión en el sur del estado y la mayoría de ellos han sido en contra de comerciantes, manifestó el Vicefiscal en el sur de Sinaloa, Isaac Aguayo Roacho.

Agregó que solamente recuerda que en un caso los responsables hicieron presencia en el domicilio de la víctima, lo que marcó la diferencia porque la mayoría se agotan con la llamada o el mensaje extorsivo.

“Sí se han recibido algunas de ellas, pero no es un número como para decir se están incrementando, prácticamente estamos en un número más o menos, al menos en lo que se denuncia se ha mantenido en un plano lo que es la estadística, no advertimos algún tipo de incremento que genere alguna alerta o algo así como para poderlo señalar en esos términos”, añadió.

“Sí se han recibido algunas de ellas, no tengo el dato exactamente cuántas hasta ahorita en lo que va del año, pero lo que sí podemos señalar es que no ha sido un número como que haga notar algún incremento en la estadística... los casos que identificamos han sido en su mayoría comerciantes de los que tenemos hasta ahorita”.

Añadió que en la mayoría los casos se han agotado en la exigencia, en la llamada extorsiva que ya se conocen: mensajes, llamadas, pero no ha habido un cruce de más allá de la exigencia.

“Identifico ahorita, de los que recuerdo, sería uno en el que sí hubo un acercamiento a la familia en cuanto no a causarles un daño, pero sí amenazarlos directamente, ha hacer presencia en su domicilio particular, que eso ya marca un poco la diferencia porque la gran mayoría de los casos se agota con las llamadas o con los mensajes extorsivos”, continuó.

Precisó que el caso de la privación de la libertad y posterior asesinato del empresario frutero, propietario de conocidas fruterías en este puerto, de acuerdo con lo que se tiene hasta ahorita en la investigación fue un tema que se ejecutó esos días sin existir previa amenaza o exigencias de algún tipo como para decir que se hubiese cumplido ese tipo de amenazas o extorsiones, no se tiene en ese contexto el hecho en mención.

La madrugada del viernes 27 de marzo pasado el empresario frutero Rafael “N”., fue privado de la libertad por un grupo de hombres armados que llegó al centro de distribución de conocida cadena de fruterías ubicado en la Central de Abastos conocido como La Yarda, en la zona de El Venadillo y los responsables también se robaron de manera violenta dos vehículos.

Fue el domingo siguiente cuando el cuerpo del empresario fue localizado en la rampa de acceso a la Autopista Mazatlán-Culiacán, en la zona de El Venadillo, pero hasta el momento no se han esclarecido los hechos ni detenido a los responsables.