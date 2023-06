MAZATLÁN._ El llamado es a las directoras y directores para que ellos, dependiendo de las circunstancias de cada escuela hagan sus propios ajustes para el término del ciclo escolar, se debe priorizar la salud de las niñas y los niños ante las temperaturas atípicas, reiteró la Secretaria de Educación Pública y Cultura, Graciela Domínguez Nava.

”Como lo dijo el Gobernador, aquí el llamado es a las directoras, directores para que dependiendo de las condiciones de cada escuela ellos hagan sus propios ajustes, como ahorita por ejemplo el director de la Secundaria que nos está comentando que ellos han hecho una rotación por días para que puedan ellos concluir el programa y poder concluir sus evaluaciones”, añadió Domínguez Nava.

”Sí tienen aires, pero no son suficientes por el tema de la energía eléctrica, entonces cada escuela tiene circunstancias distintas, nosotros ya trabajamos una propuesta ahí de ajuste, en ese sentido lo que hacemos es un llamado a que prioricemos la salud de los niños y las niñas, las temperaturas son atípicas, el calor que se está viviendo a estas fechas en Sinaloa es más alto que en otras temporadas y por eso lo que ha dicho el Gobernador primero, primero es cuidar la salud de las niñas y los niños”.

Recalcó que junto a ello se ocupa de la estrategia particular de cada escuela, del director, la directora para que se pueda concluir el programa educativo, pero se va estar trabajando de esa manera, ese fue el llamado del Gobernador.

De acuerdo con lo que se difundió el lunes, cada escuela tomará decisiones con respecto al término del ciclo escolar para proteger a la comunidad educativa de las fuertes temperaturas, según lo que anunció el Gobierno de Sinaloa.

La titular de la Sepyc recordó que el presente ciclo escolar venía programado para concluir el 26 de julio, se hizo un ajuste al 21 de ese mismo mes.

”Pero recordemos que terminan las clases este mes, continuamos con un programa de reforzamiento escolar que es continuar con clases en el aula, pero ya con una estrategia más particular de reforzamiento escolar para estudiantes que así lo pondere el maestro o la mamá de familia también, si la mamá dice yo ceo que mi niño requiere más apoyo en esta materia los primeros días de julio se estará atendiendo de esa manera”, continuó Domínguez Nava.

”Pero ya no con la presión de que todas y todos los niños tienen que asistir a clases”.

Dio a conocer que por las altas temperaturas lo que han estado haciendo los maestros en algunas escuelas es recorte de horarios, rotación de días para que no se sobrecargue el tema de los aires acondicionados que se están utilizando en las escuelas y que no se está dando abasto porque no en todas se tiene subestación eléctrica o transformador.

”Esas son las estrategias que se están siguiendo para poder concluir en este mes con todo el proceso de conclusión del programa y las evaluaciones”, recalcó la titular de la SEPyC.