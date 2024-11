Depende de Otawa y Embajada de Canadá en México retiro de alerta de viaje a Mazatlán: Cónsul

El retiro de la alerta de viaje de ciudadanos canadienses a Mazatlán que se puso ante los hechos violentos en las últimas semanas en Sinaloa depende de Otawa y de la Embajada de Canadá en México, pero ya se trabaja en eso, dijo la Cónsul de Canadá en Mazatlán, Wendy Hardouin.

“En eso andamos, ya estamos, no es asunto mío, es asunto directo de Otawa y la Embajada de Canadá en la Ciudad de México”, añadió Hardouin brevemente momentos antes de reunirse en privado con la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez y la directora de la Secretaría de Desarrollo Económico, Turismo y Pesca de Mazatlán, Celia Jauregui.

La mañana de este martes agregó que no sabe si hay o no cancelaciones de viaje de canadienses a Mazatlán porque eso se maneja con las operadoras turísticas directamente.

Aunque dijo que no está autorizada para hablar con la prensa, reiteró que el levantamiento o no de la alerta de viaje depende directamente del Gobierno de Canadá y de la Embajada de dicho país en México.

Expresó que ahorita está tranquilo Mazatlán en materia de seguridad.

“Ahorita está tranquilo, ahorita no veo, esperemos, pero ahorita no puedo decir nada más”, manifestó, “yo no hago las recomendaciones (para viajar o no a Mazatlán), ...no sé cuántos canadienses han llegado, pero sí he visto mucha gente blanca”.

La semana pasada el Gobernador Rubén Rocha Moya manifestó que el Gobierno de Sinaloa busca que Canadá retire la alerta de viaje que emitió para que sus ciudadanos no viajen a Mazatlán por los hechos violentos registrados en las últimas semanas en la entidad.