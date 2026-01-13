Derriban de noche la barda para medidores en el Centro de Mazatlán

MAZATLÁN._ Construyeron de noche la barda y la derribaron a oscuras. Un grupo de trabajadores derribó la noche de este martes 13 de enero la segunda barda para medidores que habían levantado en la banqueta de la calle Leandro Valle, a unos pasos de la esquina de Benito Juárez, frente al mercado Pino Suárez, en el Centro de Mazatlán.

De acuerdo a un video, con barra metálica en mano, los trabajadores derribaron la barda que había sido levantada sin permiso del Instituto Nacional de Antropología e Historia y que diversos sectores de la sociedad la rechazaron.

Fue la noche del pasado martes 23 de diciembre de 2025 que empezaron a levantar dos bardas en esa banqueta de la Leandro Valle, una a unos metros del crucero con la esquina de Aquiles Serdán y la otra con la Benito Juárez, obstruyendo el paso peatonal.