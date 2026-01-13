Mazatlán
|
Obras

Derriban de noche la barda para medidores en el Centro de Mazatlán

De acuerdo a un video compartido en redes sociales, con barra metálica en mano, los trabajadores derribaron la barda que había sido levantada sin permiso del INAH
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
13/01/2026 21:34
13/01/2026 21:34

MAZATLÁN._ Construyeron de noche la barda y la derribaron a oscuras. Un grupo de trabajadores derribó la noche de este martes 13 de enero la segunda barda para medidores que habían levantado en la banqueta de la calle Leandro Valle, a unos pasos de la esquina de Benito Juárez, frente al mercado Pino Suárez, en el Centro de Mazatlán.

De acuerdo a un video, con barra metálica en mano, los trabajadores derribaron la barda que había sido levantada sin permiso del Instituto Nacional de Antropología e Historia y que diversos sectores de la sociedad la rechazaron.

Fue la noche del pasado martes 23 de diciembre de 2025 que empezaron a levantar dos bardas en esa banqueta de la Leandro Valle, una a unos metros del crucero con la esquina de Aquiles Serdán y la otra con la Benito Juárez, obstruyendo el paso peatonal.

La primera fue derribada de inmediato, y la segundo hasta esta noche.

La mañana de este martes se realizó una tercera reunión entre funcionarios del Gobierno del Estado, del INAH, de directoras de Obras Públicas y Servicios Públicos Municipales, así como la del IMPLAN, para analizar dónde serán colocados los medidores.

A esta reunión no asistió la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

#Obras
#Barda
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube