$!Desalojan a adulta mayor de vivienda en Hacienda del Valle, en Mazatlán

La mujer abordó un taxi y llegó hasta casa ubicada en la esquina de la Avenida del Sol y la calle Ceibas, a donde ya no se le permitió la entrada y todas sus pertenencias se encontraban sobre la banqueta.

“Yo soy la que vivía aquí, 12 años viviendo aquí, yo estaba trabajando y llegaron y se metieron y sacaron mis cosas. Voy a quedarme aquí afuera porque no tengo a dónde irme, ellos sí pueden hacer y deshacer, ya metieron a una familia ahí”, sostuvo.

“Que traen una orden, yo estoy de acuerdo con que traigan una orden, no digo que no, pero hubieran esperado a que yo sacara mis cosas y hubiera buscado a dónde irme, a ellos no les importa. ¿Por qué no vinieron a ver si tenía dinero para comprar o no? Ellos muy quitados de la pena nomás vinieron a botarme, yo no tengo quién me mantenga ni tengo a dónde irme”.