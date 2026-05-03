Desaparece Alcaldesa de Mazatlán de la agenda pública del jueves a la fecha

Del jueves 30 de abril a la fecha la Alcaldesa de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez, ha desaparecido de la agenda pública, no ha acudido a encabezar algún evento desde ese día.

Dicha ausencia se da un día después de que Estados Unidos acusó al Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y a 9 funcionarios y ex funcionarios sinaloenses más de presuntos delitos de narcotráfico y relacionados con armas de fuego, lo que hizo que Rocha Moya pidiera licencia el viernes y el Congreso del Estado nombrara como Gobernadora interina a la Secretaria General de Gobierno en la entidad, Yeraldine Bonilla.

La reunión más reciente que Palacios Domínguez sostuvo de manera privada en su despacho fue con la dirigencia del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Mazatlán el jueves a las 13:00 horas.

Sin embargo, sin alguna explicación de por medio, ese mismo día se canceló el evento de inauguración simultánea y arranque de pavimentación y rehabilitación de la infraestructura hidrosanitaria en las colonias Francisco Villa y Libertad de Expresión.

El evento estaba programado para las 16:00 horas del 30 de abril en la calle Toma de San Pedro, entre las calles Toma de Santa Rosa y Toma de Guadalajara, en la Colonia Francisco Villa.

Incluso previo al evento la Presidenta Municipal publicó en sus redes sociales que ese día le tocó trabajo de escritorio, pero iría al evento en la Colonia Francisco Villa, pero fue cancelado.

A partir de ahí ya no ha acudido a encabezar algún evento o programa público y en su representación acuden funcionarios de su equipo de trabajo como la Jornada de Limpieza “Mazatlán te Quiero Limpio”, al que normalmente asiste, pero el sábado acudió en su representación al Parque Municipal “Benito Juárez”, en la Colonia Benito Juárez, el gerente general de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, Jorge Guadalupe González Naranjo.

Tampoco acudió este domingo a El Recodo o La Noria para encabezar el programa “Escapada Rural”, que tiene como objetivo fortalecer la economía y el turismo en la zona rural de Mazatlán.