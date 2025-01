$!Desaparecen a hijo de empleada de Noroeste en Mazatlán

A través de un mensaje implora a Dios y pide a las personas que tienen a su hijo que se lo devuelvan sano y salvo.

Señala que no busca culpables, solo quiere a su hijo de regreso.

“Soy mamá de Roisser Alan Moreno Solano, joven desaparecido desde el 8 de diciembre, hoy se cumple un mes de que no veo a mi hijo, lo único que pido yo es que me lo regresen, no busco culpables, no busco señalar a nadie, solo pido a mi hijo de vuelta”, expresa.

“Estoy con un dolor inmenso, apiádense de este dolor, se los suplico, se los imploro, por favor, necesito a mi hijo de regreso y, se los vuelvo a repetir, no busco culpables, no quiero señalar a nadie, solo quiero a mi hijo de vuelta, gracias”.

Roisser Alan, agrega, es un joven de 22 años, responsable, que trabaja y estudia, por lo que no entiende por qué se lo llevaron.

Del 9 de septiembre, cuando estalló la actual ola violenta en Sinaloa, a la fecha, se han reportado más de 800 privaciones ilegales de la libertad de personas en el estado, siendo Culiacán, Navolato, Elota y Mazatlán los municipios más aquejados por esta criminalidad.



FICHA DE DESAPARICIÓN

Roisser Alan Moreno Solano

◉ 22 años de edad.

◉ 1.82 metros de estatura.

◉ Tez blanca y complexión robusta.

◉ El día que desapareció vestía una playera a rayas color negro, blanco y café, así como shorts en color negro.

◉ Sin tatuajes.

◉ Ojos pequeños color miel, cabello corto y lacio, color castaño oscuro, boca mediana, labios gruesos y cejas semi pobladas.

◉ La última vez que fue visto fue el pasado 8 de diciembre aproximadamente a la 01:00 horas en la colonia Benito Juárez de Mazatlán, Sinaloa.