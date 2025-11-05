Desaparecen en Mazatlán 24 personas de 12 estados en lo que va del año

Un total de 24 personas de 12 estados de la República Mexicana han desaparecido en Mazatlán en lo que va del presente año, destacando Durango con nueve casos, Coahuila con tres y Chihuahua y Jalisco con dos cada uno, de acuerdo con datos proporcionados por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

Dichas desapariciones son independientemente de las que las personas que han sido víctimas tienen registrado su domicilio en el estado de Sinaloa, decenas de ellas en este municipio de Mazatlán.

De acuerdo con los datos proporcionados por la FGE, del 1 de enero al 2 de noviembre del 2025 se ha denunciado que un total de 24 personas de diferentes entidades del País han sido víctimas de los delitos de desaparición cometida por particulares y privación de la libertad personal en este municipio.

Precisó que de ellas nueve tienen registrado su domicilio en el estado de Durango, tres en Coahuila y en Chihuahua y Jalisco dos en cada caso.

Pero también se denunció la desaparición de personas con domicilio en Baja California Sur, Ciudad de México, Michoacán, Nayarit, Puebla, Querétaro, Sonora y Veracruz con un caso por cada una de esas entidades.

Uno de los casos más sonados a nivel estatal y nacional es el de Carlos Emilio, un joven del estado de Durango que desapareció la madrugada del pasado 5 de octubre cuando les dijo a sus acompañantes en el antro Terraza Valentino que se dirigía al baño del lugar, pero desde ese entonces se desconoce su paradero.

De acuerdo con lo que ha manifestado públicamente su mamá, lo único que le dicen las autoridades es que se sigue investigando, pero su hijo sigue desaparecido.

La Fiscal General del Estado de Sinaloa, Claudia Zulema Sánchez Kondo, manifestó públicamente el martes en entrevista con personal de medios de comunicación en Culiacán que como parte de las investigaciones por la desaparición de Carlos Emilio fueron cateados cuatro inmuebles en Mazatlán y fueron asegurados equipos de grabación de videos que se están analizando.

“Se han realizado cuatro cateos en inmuebles relacionados con la investigación; los DVR fueron asegurados”, añadió Sánchez Kondo.

Además, el pasado 23 de octubre, al término de la reunión del Gabinete de Seguridad que se realizó en las instalaciones de la Tercera Región Militar, encabezada por los secretarios de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, de Defensa, General Ricardo Trevilla Trejo y de marina, Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, el Gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, fue abordado por Nadia Margarita Berrelleza Flores para pedirle revisas el caso de su hermana Cecilia Berrelleza |y de Cristina, que es de Mexicali, Baja California, quienes ya tienen más de tres meses que desaparecieron en Mazatlán.

“Aquí está el caso de mi hermana y de Cristina, que es de Mexicali, ya tiene mucho tiempo y no sabemos nada”, le dijo nadia Margarita al Gobernador de Sinaloa tras la reunión donde se acordó el reforzamiento de la seguridad en Mazatlán por parte de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional que se sumarían a los 250 de la SSyPC desplegados un día antes en este puerto tras la racha de desapariciones en este municipio.

El Gobernador se comprometió a revisar la investigación de la desaparición de Cecilia y Cristina,. ante el reclamo de la hermana de la primera de ellas.

“Tú tienes mucha razón, y si quieres hacerme una petición con respecto a ella, ¿Qué tanto hace que desapareció?”, le dijo Rocha Moya.

A lo que Nadia Margarita le contestó que en esa fecha ya sumaban 92 días.

Las 24 personas de 12 estados de la República Mexicana desaparecidas del 1 de enero al 2 de noviembre del presente año en Mazatlán son parte de las 2 mil 635 personas desaparecidas en todo Sinaloa del 1 septiembre del 2024 al 15 de septiembre del 2025 en todo en estado, de ellas 656 corresponden al municipio de Mazatlán, de acuerdo con cifras proporcionadas por la FGE de Sinaloa. Más las denunciadas en días posteriores.

Dichas desapariciones en la entidad se registran en el periodo de la crisis de violencia que se vive desde el 9 de septiembre del 2024 en el Estado por la lucha entre facciones del cártel de Sinaloa, que además ha dejado más de 2 mil homicidios dolosos, más de 5 mil vehículos robados y miles de millones de pesos en pérdidas para los diversos sectores productivos de la entidad.

Los estados con más casos de personas desaparecidas en Mazatlán en lo que va del 2025 son Durango con nueve, Coahuila con tres y Chihuahua y Jalisco con dos cada uno, los tres primeros son parte del Corredor Económico del Norte y de las entidades de donde más vienen turistas a este puerto tras la inauguración de la Supercarretera Mazatlán-Durango el 17 de octubre del 2013.