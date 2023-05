Al Alcalde de Mazatlán le preocupa mucho las desapariciones de personas en el puerto porque no se han logrado los resultados que se quieren en materia de seguridad en ese sentido, pero señala que serán los especialistas los que tendrán qué decir qué falta porque no es un tema sencillo.

“Obviamente quienes manejan el tema de seguridad, las estrategias que siempre manejan, el asunto es que pues sí preocupa mucho, tenemos dos situaciones muy distintas, Culiacán por ejemplo con hechos violentos todos los días que está repuntando un poco ahí y nosotros acá con este tema (de las desapariciones de personas)”, manifestó el Alcalde Édgar González Zataráin.

“Entonces obviamente lo que se está buscando es que haya una reunión en materia de seguridad; de hecho, las han tenido, se han venido haciendo, se han venido ajustando, pero pues finalmente no ha habido los resultados que nosotros queremos, que esperamos; la verdad ahí los especialistas podrán o tendrán que decir qué falta porque no es un tema fácil, no es un tema sencillo, es un tema complicado y que tiene que ver mucho con la prevención también”, informó.