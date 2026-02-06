Desapariciones ‘manchan’ imagen de Mazatlán previo al Carnaval 2026, advierten empresarios

MAZATLÁN._ La desaparición de un grupo de turistas en Mazatlán y de 10 mineros en Concordia, representa una mancha para el Carnaval 2026, reconocieron empresarios del puerto.

Pese al megaoperativo de seguridad anunciado para resguardar a visitantes antes, durante y después de los festejos, los incidentes no pudieron evitarse, lo que podría impactar negativamente en la afluencia turística, señalaron.

Empresarios de Mazatlán, que han promovido al destino en distintos puntos del País e incluso en el extranjero, como España, asegurando el blindaje prometido por autoridades federales, estatales y municipales, llamaron a cerrar filas para cuidar la imagen del puerto.

Sin embargo, admitieron que la desaparición de turistas y el caso de los mineros podrían afectar las cifras de ocupación.

Érick Mandujano Caro, presidente de Canirac en Sinaloa, se mostró preocupado por la desaparición de la familia de turistas de la Ciudad de México que paseaban por Mazatlán y que no han sido localizados.

“Estas noticias siempre van a tener un impacto negativo, sobre todo este, por los alcances que tiene al tratarse de este tipo de personas, de turistas que de una manera se vieron afectados con esta situación”, dijo.

En entrevista, reconoció que desconoce los avances de la investigación, pero admitió el impacto mediático del caso.

“Como noticia sí golpea, eso es un hecho. Es algo con lo que estamos nosotros siempre trabajando, hemos estado siempre inculcando, tocando los temas de seguridad, atendiendo las mesas de seguridad y paz, que también nos invitaban, todos poniendo nuestro granito de arena. Sin embargo, pues al final de cuentas, ese tipo de titulares sí nos vienen a golpear”.

Aun así, confió en que los turistas no dejen de visitar Mazatlán por este mensaje negativo que se manda cuando suceden este tipo de casos, que no se puede decir que sea un hecho aislado y que no podría repetirse.

“Creo que no nos había tocado ver algo así, y ojalá no se replique de esa manera mediáticamente el tema de los turistas en vísperas del Carnaval. Definitivamente es una mala noticia para nosotros y sí creemos que puede tener afectaciones”, reiteró.

Mandujano Caro agregó que en los últimos días se ha reforzado la presencia de autoridades federales en zonas turísticas y áreas aledañas, con el objetivo de garantizar la seguridad durante la estadía de los visitantes.

“Aquí vivimos en Mazatlán del turismo, como uno de los principales motores de la economía. Esperamos que se resuelva a la brevedad posible, sería una muy buena noticia que las autoridades terminen resolviendo este caso, que esperamos que fuera a la brevedad posible. Es algo que siempre hemos estado en la mesa para todos y cada uno de los casos que llegan a pasar. Que creo que sería lo más exitoso que podría tener de una buena noticia”.

Reafirmó que hechos donde se involucra a turistas afectan directamente la imagen del destino.

“Pues al final de cuentas es una noticia que probablemente no entren en los parámetros que ellos utilizan, sin embargo, es una mancha para Mazatlán”, recalcó.

Por su parte, Guillermo Romero Rodríguez, del sector hotelero y de moteles, señaló que los prestadores de servicios continúan promoviendo el destino y reconoció que estos hechos no son menores, aunque subrayó que corresponde a las autoridades garantizar la seguridad.

“Ahorita ya viene Carnaval Internacional, hay que ponernos a trabajar muy fuerte. Eso es lo que estamos, nos va a ir muy bien, estamos muy contentos por el Carnaval Internacional Mazatlán, que la ocupación hotelera ya va al 80 por ciento. Ya los hoteles de hecho del malecón, digo, nosotros y muchos compañeros de la zona, ya casi estamos al 100 por ciento”, comentó.

Resaltó que al empresariado les compete el tema de servir y que en eso están enfocados, hasta ahora con una respuesta positiva por parte de los turistas.

Finalmente, el también vicepresidente de Turismo de Canaco destacó la importancia de no subestimar el tema de seguridad y de confiar en los operativos de los tres niveles de gobierno, que incluyen más de mil 600 elementos desplegados en Mazatlán, la zona sur y la región serrana.

“Yo creo que es importante que se esté trabajando en materia de seguridad. No es un tema menor, pero como les digo, ese tema les corresponde a las corporaciones de seguridad y a nosotros exigirla, pero a la par también tenemos que atender muy bien a los turistas, sí. Pero lo que se exige pues es que realmente lo que necesitamos es seguridad. Ocupamos tener un destino tranquilo como Mazatlán, es muy importante ahorita ya a nivel nacional”, expresó.

“No es un destino pequeño, donde la gente quiere venir. Yo acabo de estar en acabo de estar en Fitur, en Madrid, y les quiero comentar, o sea, cada vez hay más vuelos, más conectividades. Vamos a trabajar ahorita mucho, ya en el tema también europeo porque también quieren conocer a Mazatlán”.