En el sur de Sinaloa, principalmente en Mazatlán, se mantiene la desaparición de personas en un promedio que sí requiere la atención y sobre todo la prevención por parte de las autoridades que son competentes en ello; en agosto se registraron seis carpetas de investigación, dijo el vicefiscal en la zona sur de la entidad, Jesús Arnoldo Serrano Castello.

”En lo que refiere al mes de agosto tenemos registradas 6 carpetas de investigación, lo acabo de revisar, se mantiene, se mantiene en un promedio que sí requiere la atención y sobre todo la prevención por parte de las autoridades que son competentes en ello”, añadió.

”Nosotros hemos estado muy atentos con el Agente del Ministerio Público y es un tema o es un eje de trabajo que seguiremos atendiendo”.

Aunque dijo no tener a la mano las cifras del año, expresó que se lleva a cabo una evaluación mensual y en el caso de agosto se llevan seis carpetas de investigación, la mayoría son personas locales y no se debe perder de vista que muchas veces no se denuncian en el momento, a veces son hechos del mes anterior y la familia decide presentar la denuncia.

”En gran parte no aparecen en breve, identificados pues si no los localizamos no los podemos identificar, es un tema bastante obvio, pero en algunos casos sí hemos logrado localizar a las personas y de inmediato se actualiza la carpeta, se hace entrevista con la familia, la gran mayoría (de los casos del sur del estado) es aquí en Mazatlán, la gran mayoría son hombres y en algunos casos sí se han encontrado a las víctimas pues abandonadas en otro lugar lesionados y ahí la atención es primordialmente para la víctima”, expresó.