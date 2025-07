Desarrollo de industria en Mazatlán avanza lento: Canacintra

MAZATLÁN._ El desarrollo de la industria en Mazatlán avanza lento, frente dos guerras, la violencia y la arancelaria, señaló el dirigente Sergio Rojas Velarde, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación de Mazatlán (Canacintra).

“Son tiempos complicados e importantes para la industria porque se está avanzando, lento, pero avanzando frente a dos guerras, la de aranceles y la de violencia que podrían prolongar la recuperación a partir del 2026”, estimó el líder industrial en Mazatlán.

“La industria en Mazatlán va avanzando, los proyectos hay van, obviamente se han detenido un poco por la violencia, no del todo, pero avanza más lento y definitivo sigue avanzando el tema industrial en Mazatlán, dentro de unos años no solo tendremos la industria turística y cuando antes no se tenían estos parques y se veía lejana cuando decíamos ahí vienen los parques industriales”, aseguró.

En temas de proyectos, destacó que siguen en pie, como el del Parque MLS Logistic Center que está punto de completar el puente que los conecta y la empresa ancla Paquetexpress.

“Esos proyectos siguen avanzando y vendiendo los lotes para llenar gran parte de esos proyectos, eso en la zona norte”.

Para el sur, Rojas Velarde agregó que se encuentra el Parque Tetakawi Totorami, que ya se encuentra trabajando, y ya está una segunda nave de la que estamos en espera de saber cuál será la empresa que va a operarla. Pero, abundó, ya tienen algunos prospectos de empresas americanas para que finalmente ese parque se va a poblar y va a requerir de mano de obra, a largo plazo pero va a ocurrir.

“No tengo duda de que estos parques industriales se vayan a poblar, porque va a ocurrir”.

También mencionó del Parque Aeroespacial que ya están vendiendo los lotes en le norte, pese a que todavía no se ha instalado la empresa ancla, pero que en unos años podría poblarse.

El líder de Canacintra Mazatlán admitió que este segmento industrial se recuperará si bien les va hasta el 2026.

En Canacintra hemos recibido a dos empresas, una China que se dedica a las balatas que ocupaban darle un acabado para exportar a Estados Unidos y otra más de monitores, una empresa Indú que comercializan productos para las mascotas, quienes vinieron a conocer Mazatlán en el 2024, pero que en este año, por la política arancelaria de Donald Trump contra China, pudo generar que estaban acercarse a México a pausar sus proyectos.

Citó el caso de la empresa BYD, un fabricante chino de vehículos eléctricos que ha pausado la construcción de una planta en México debido a las tensiones geopolíticas con Estados Unidos y la incertidumbre comercial y arancelaria.

“Se estaban acercando el año pasado a México para poder invertir, pero sin embargo con esta guerra comercial entre Estados Unidos y China se ha pausado o quizás están analizando la situación, evalúan que va a pasar y están tomando decisiones sobre la marcha”.

Habló de que todos los días surgen retos o problemas como los aranceles al aluminio, como una empresa de Mexicali que hace compones que lleva aluminios, aceros, donde se ponen las instalaciones eléctricas y se les están incrementando aranceles para poder exportarlos.

“Así está de complicado el tema arancelario para la industria”.

En cuanto a la política exterior mexicana, calificó que la Presidenta de la República Claudia Sheinbaum Pardo está actuando con prudencia y no se está enganchando, arreglando los temas de manera diplomática sin aplicar aranceles contra aranceles impuestos por Estados Unidos, mientras que el Secretario de Agricultura Julio Berdegué, también está atendiendo en defensa de los productores de tomate sinaloenses.