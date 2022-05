Desatienden prioridades para Mazatlán, destinando 400 millones a la compra de luminarias, dice Regidor de Morena

Es seguro que debido a la compra de las luminarias, se desatenderán otras necesidades que tiene Mazatlán, opinó Roberto Rodríguez, Regidor de Morena.

Luego de que Javier Alarcón, tesorero de la Comuna reconociera que los recursos para la compra de estas luminarias no estaban etiquetados, y que se adquirieron por recursos recaudados por el predial y otros impuestos, el integrante del Cabildo de la bancada de Morena dijo que 400 millones de pesos del costo de las luminarias lo sentirían los mazatlecos, aunque sea multianual la compra.

“No lo creo, estoy seguro (que se desatenderán algunas prioridades) porque es un valor que no estaba asignado por el presupuesto que nosotros autorizamos, el presupuesto son más de dos mil millones de pesos y 400 millones de pesos no es una cantidad cualquiera, aunque es multianual, no deja de salir del recurso de los bolsillos de los mazatlecos”, mencionó.

Para el morenista el Municipio tiene muchos problemas como para gastar 400.8 millones de pesos en 2 mil 139 luminarias, sobre todo ahora que se viene el problema de las lluvias, y con ellas las inundaciones en Mazatlán.

“Mazatlán tiene muchos problemas, problemas de urbanismo, de pavimentación de alumbrado público, de basura, de inundaciones, ya viene el problema de inundaciones, Mazatlán tiene 80 colonias que se inundan, y las obras de mitigación que debían de ser urgentes, se debió de haber aplicado ese recurso, considero yo más importante la vida de las personas que vivimos en las zonas de alto riesgo, que el tema de las luminarias”, explicó.

El Regidor sabe que si la Auditoría Superior del Estado revisa el gasto en las luminarias, probablemente no encuentre una irregularidad legal, pero por moralidad, este gasto debería de replantearse.

“Queremos que las cosas se hagan moralmente aceptables, porque no es un tema legal, es un tema mora, que unas lámparas tengan ese costo; aplaudimos que se hayan hecho aquí en Mazatlán, aplaudimos que se quiera iluminar Mazatlán, aplaudimos que sean 20 años de garantías, pero lo que no aplaudimos nosotros es el costo”, sostuvo.