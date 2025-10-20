$!Desborda corriente de aguas negras por la avenida Jabalíes en Mazatlán

MAZATLÁN._ Una constante fuga de aguas negras mantiene en condiciones insalubres la avenida Jabalíes, a la altura del fraccionamiento Los Portales y Fovissste Jabalíes, donde una alcantarilla ubicada frente a la calle Coyotes lleva más de una semana arrojando una pequeña “fuente” de agua contaminada que ya se extendió a lo largo de toda la vialidad.
El derrame ha formado encharcamientos en el cruce de la avenida Jabalíes con avenida de Los Venados, donde los vehículos que transitan por la zona esparcen el agua pestilente hacia las banquetas y negocios cercanos, afectando a peatones, comerciantes y comensales todos los días.
Vecinos del área denunciaron que los malos olores se han vuelto insoportables y que varios comercios se han visto obligados a cerrar temporalmente por las condiciones del lugar. Incluyendo a una persona que ya enfermó de tifoidea debido a la exposición constante al drenaje desbordado.
Asimismo, explican que son 10 días ya desde que su problema dijo el drenaje empeoró, y aunque se han hecho varios reportes a Jumapam, solo les ha dicho que no cuentan con la maquinaria necesaria para darle una solución al problema. Es por eso que los vecinos están pensando en manifestarse y cerrar calles hasta se haga algo.
“Ya van varias veces hemos reportado y no nos dicen que no hay carro, que nada más hay un carro ahí, y pues que no es suficiente. Ahorita ya el último reporte dicen que no, que tenemos que hacer presión, que tenemos que juntarnos varios vecinos para ir a hacer presión. Entonces, lo que vamos a hacer es cerrar la calle, a ver si hacen algo; es la presión que vamos a hacer”, sentenció una vecina de Fovissste Jabalíes.
“Ahorita ya hay gente con dolor de cabeza y tifoidea. Hay mucho mal olor, huele muy feo y se está juntando mucha lama en las calles. Además que es un peligro esa fuga; ahorita está cerrado, ha estado abierto y no se ve la alcantarilla porque la quitan los mismos carros que pasan. Es peligroso para los niños que van a la escuela y pueden caer sin darse cuenta, ya que la alcantarilla queda completamente tapada por el agua”.
Los residentes piden a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán una pronta atención al problema, pues aseguran que la situación no solo representa una molestia, sino también un foco de infección que amenaza la salud pública con la llegada mosquitos y otras alimañas.