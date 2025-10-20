$!Desborda corriente de aguas negras por la avenida Jabalíes en Mazatlán

MAZATLÁN._ Una constante fuga de aguas negras mantiene en condiciones insalubres la avenida Jabalíes, a la altura del fraccionamiento Los Portales y Fovissste Jabalíes, donde una alcantarilla ubicada frente a la calle Coyotes lleva más de una semana arrojando una pequeña “fuente” de agua contaminada que ya se extendió a lo largo de toda la vialidad. El derrame ha formado encharcamientos en el cruce de la avenida Jabalíes con avenida de Los Venados, donde los vehículos que transitan por la zona esparcen el agua pestilente hacia las banquetas y negocios cercanos, afectando a peatones, comerciantes y comensales todos los días.









Vecinos del área denunciaron que los malos olores se han vuelto insoportables y que varios comercios se han visto obligados a cerrar temporalmente por las condiciones del lugar. Incluyendo a una persona que ya enfermó de tifoidea debido a la exposición constante al drenaje desbordado. Asimismo, explican que son 10 días ya desde que su problema dijo el drenaje empeoró, y aunque se han hecho varios reportes a Jumapam, solo les ha dicho que no cuentan con la maquinaria necesaria para darle una solución al problema. Es por eso que los vecinos están pensando en manifestarse y cerrar calles hasta se haga algo.







