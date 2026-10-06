$!Desborde de Laguna del Camarón inunda vialidades y oculta riesgos en Mazatlán

Después de las intensas lluvias que se presentaron el pasado domingo en Mazatlán, el desborde registrado en la Laguna del Camarón mantiene inundados tramos de la Avenida Insurgentes y varias calles del Fraccionamiento Flamingos, donde el agua dificulta la movilidad y oculta desperfectos que representan un peligro para conductores y peatones. Esta situación se presenta a la vez que se registra marea alta en la franja costera del puerto, lo que provoca que el agua se extienda desde las inmediaciones de la laguna por las vialidades del sector, hasta casi alcanzar la Avenida Quirino Ordaz Coppel.





Además de la Avenida Insurgentes, la inundación afecta la Calle Alfonso Ortiz, así como Ángela Peralta y José Mujica, que la cruzan, ampliando las dificultades de desplazamiento para quienes habitan o transitan por el fraccionamiento. Para los residentes, la permanencia del agua representa un obstáculo para realizar sus recorridos habituales, pese a que han transcurrido dos días desde las precipitaciones. Las afectaciones también alcanzan a los automovilistas y motociclistas que utilizan la Avenida Insurgentes, donde la inundación impide observar las condiciones del pavimento y detectar a tiempo los daños en la superficie de rodamiento.





En algunos puntos de esta avenida, el asfalto presenta huecos que permanecen cubiertos por el agua, por lo que los conductores caen en ellos sin advertir su ubicación, con el riesgo de ocasionar daños a sus vehículos o sufrir algún percance. A esta situación se suma el desplazamiento de la tapa de una alcantarilla, que quedó fuera de su sitio ante la abundante presencia de agua y dejó una abertura que representa un peligro adicional para quienes cruzan por el lugar. El agua dificulta identificar estos puntos de riesgo, tanto para los conductores como para los peatones que necesitan trasladarse entre las calles afectadas. La inundación no solo limita la movilidad en el Fraccionamiento Flamingos, sino que también impide distinguir los desperfectos sobre las vialidades por las que continúan desplazándose vecinos y conductores. Ante estas condiciones, se pide a las autoridades correspondientes atender la acumulación de agua y revisar los daños en la avenida Insurgentes y las calles afectadas del sector.



