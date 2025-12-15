$!Descarga de aguas negras en playa de Mazatlán genera malos olores en el malecón de Mazatlán

Mal olor y un visible hilo de contaminación persiste en una zona del malecón de Mazatlán, a causa de una descarga de aguas negras que desemboca directamente en la playa, situación que además está provocando un camino de erosión sobre la arena. La descarga se localiza a un costado del Monumento al Pescador, en la playa frente al conocido “Seguro Viejo”, donde peatones, deportistas y vendedores pueden percibir un fuerte olor a drenaje al transitar por el área, afectando la imagen y comodidad tanto de locales como de turistas.

El agua residual sale del sistema de alcantarillado y recorre un pequeño sendero formado en la arena hasta llegar al mar, generando una franja visible de contaminación. En el lugar también se observa la presencia constante de algunas aves que se concentran en el derrame. De acuerdo con lo observado en un recorrido, se presume que el problema residual se presenta con mayor intensidad durante las mañanas, cuando la combinación del flujo de aguas negras y los rayos del sol incrementa el olor pestilente en la zona. En los últimos meses, la ciudad de Mazatlán ha enfrentado diversos problemas relacionados con fugas de drenaje en distintas colonias, lo cual obligó a la intervención del Gobierno Municipal y de Jumapam mediante trabajos de rehabilitación y nuevas obras en la red sanitaria.