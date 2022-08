Descarta Alcalde pedirle apoyo a AMLO para Mazatlán este domingo que visita el puerto

MAZATLÁN._ El Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres reiteró que no le pedirá al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, más apoyo para Mazatlán en su visita de este fin de semana a este puerto porque ya dio para este municipio el Programa de Mejoramiento Urbano.

”No, no, no, no es necesario, ya nos dio el PMU, es un hecho, nada más que estaban presupuestados para entrar este fin de año la primera parte, a fines del próximo la segunda y a fines del próximo la tercera, sí (se va a cumplir)”, expresó Benítez Torres en entrevista la mañana de este sábado.

A través del PMU el Gobierno federal contempla canalizar mil 500 millones de pesos para obras en las partes más necesitadas de Mazatlán, de los cuales se espera que se canalicen 500 millones de pesos este año, 500 millones de pesos en el 2023 y los 500 millones restantes en el 2024, de acuerdo con lo que han informado en su momento autoridades municipales y estatales.

Benítez Torres dijo que no tiene ninguna confirmación sobre las actividades que tiene programadas el Presidente de la República en su visita de este fin de semana a Mazatlán, solamente sabe que acudirá a la Termoeléctrica “José Aceves Pozos” en un evento que realiza la Comisión Federal de Electricidad.

”Yo no tengo ninguna confirmación, sé que viene a la Termoeléctrica y es un evento cerrado, pero nosotros no estamos apoyando como otras veces, lo trae totalmente la CFE”, continuó en entrevista.

Expresó que no estar seguro si ALMO llegará la tarde de este sábado a Mazatlán.

De acuerdo con lo que informó públicamente la mañana del viernes el Gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, el Presidente de la República realiza una gira de trabajo por cinco estados del país y este sábado estará en Nayarit y de ahí se vendrá a Mazatlán donde pernoctará.

A las 10:30 horas de este domingo 28 de agosto, López Obrador encabezará un evento en la Termoeléctrica sobre todo que tiene que ver con el Programa Internet para Todos que maneja la CFE, precisó Rocha Moya.